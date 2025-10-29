Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2025 16:32Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах
29 октября 2025 15:44Нижегородские судостроители просят Минпромторг не требовать возврата субсидий
29 октября 2025 14:10Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
29 октября 2025 13:36Парламентские журналисты оценили потенциал промышленных предприятий Арзамаса
29 октября 2025 13:28Средняя зарплата нижегородских медиков выросла на 44% — Профсоюз
29 октября 2025 12:59Зарплаты нижегородцев могут вырасти до 100 000 рублей к 2028 году
29 октября 2025 11:15Нижегородский кадровый центр вышел в финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
Экономика

Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре

29 октября 2025 14:10 Экономика
Две ярмарки Покупайте нижегородское пройдут в регионе в ноябре

Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые приглашаются для участия в ярмарках «Покупайте нижегородское» (0+), которые пройдут в двух муниципалитетах региона в ноябре.

«На ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей. Это хорошая возможность для продвижения товаров региональных предпринимателей.  Администрации муниципальных образований предоставляют бесплатные торговые места, что особенно важно для начинающих предпринимателей. В ноябре ярмарки пройдут в Городецком и Сеченовском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Городецком округе ярмарка пройдет 3 и 4 ноября по адресу: Заволжье, ул. Баумана, 22, территория за ТЦ «Гармония». Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства.

В Сеченовском округе ярмарка состоится 8 ноября по адресу: село Сеченово, ул. Советская, д.22а.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных