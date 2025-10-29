Две ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Предприниматели и самозанятые приглашаются для участия в ярмарках «Покупайте нижегородское» (0+), которые пройдут в двух муниципалитетах региона в ноябре.

«На ярмарках нижегородцы смогут приобрести продукты, товары ручной работы и изделия народных промыслов напрямую от производителей. Это хорошая возможность для продвижения товаров региональных предпринимателей. Администрации муниципальных образований предоставляют бесплатные торговые места, что особенно важно для начинающих предпринимателей. В ноябре ярмарки пройдут в Городецком и Сеченовском округах», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

В Городецком округе ярмарка пройдет 3 и 4 ноября по адресу: Заволжье, ул. Баумана, 22, территория за ТЦ «Гармония». Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства.

В Сеченовском округе ярмарка состоится 8 ноября по адресу: село Сеченово, ул. Советская, д.22а.

График проведения ярмарок ежемесячно корректируется с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального Минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.