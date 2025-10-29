Скандально известного турагента из Нижнего Новгорода отправили под домашний арест Происшествия

Скандально известного турагента из Нижнего Новгорода Татьяну В. допросили в Москве и поместили под домашний арест, сообщила "Комсомольская правда - Нижний Новгород".

По данным источника, Татьяна В. годами собирала клиентскую базу, после чего исчезла, оставив людей без оплаченных поездок. В итоге свыше 26 семей из Нижнего Новгорода и Москвы лишились отдыха и крупных сумм. Общая сумма ущерба превышает 15 млн рублей.

При этом, как рассказывают потерпевшие, сама Татьяна провела три месяца — с июля по сентябрь — на Мальдивах и Сейшелах. Она публиковала фото и видео с пляжей, ресторанов и виллы.

Одна из пострадавших говорит, что у турагента "случился кассовый разрыв" и "образовалась финансовая яма". Непонятно, за чей счёт семья обвиняемой могла регулярно отдыхать на дорогих курортах, "если у неё денег нет, а муж — банкрот".

В нижегородское УМВД поступило пять заявлений, проводится проверка. В Москве уже возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Пострадавшие также рассказали, что в Москве у них состоялась очная ставка с турагентом. По словам Ольги, Татьяна В. плакала, заявляла о проблемах со здоровьем и объясняла, что хотела отправить всех отдыхать, но после публикаций о себе как о мошеннице у неё началась депрессия.

Сейчас следователи в Москве объединяют заявления пострадавших из разных регионов. 25 октября Троицкий суд избрал Татьяне меру пресечения в виде домашнего ареста. По вменяемой ей статье может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что другой нижегородский турагент получила 4 года колонии за обман 29 человек.