Андрей Воробьёв вручил награды лучшим волонтёрам в Подмосковье Общество

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В 2020 году в Московской области появилось движение "Волонтёры Подмосковья", объединившее более 130 организаций и 60 тысяч активистов. За последний год к ним присоединились 9 тысяч человек, в основном молодёжь от 14 до 35 лет. Губернатор Воробьев наградил волонтёров региональными наградами, сообщает 360.ru.

Волонтёры помогают ветеранам, инвалидам, пожилым людям, участникам специальной военной операции и их семьям. Они организуют мероприятия, экологические акции, помогают при ЧС. Воробьёв отметил, что День волонтёра создан для чествования наиболее активных и заслуженных добровольцев и вручения им наград.

С 2020 года проведено более 15 тысяч мероприятий. Одной из значимых акций стала "Доброе дело", в рамках которой они собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. За 2,5 года на фронт было передано более восьми тысяч тонн грузов. Любой желающий может принести полезные вещи, для этого в регионе открыто 86 пунктов сбора.

Волонтёры также активно помогают людям в трудных жизненных ситуациях. Например, во время аварии на котельной в Климовске они доставляли нуждающимся одеяла, обогреватели, продукты и лекарства, а после теракта в "Крокус Сити Холле" несколько недель оказывали поддержку пострадавшим. Команды направлялись в Анапу для устранения последствий разлива нефтепродуктов.

Среди награждённых стали победители регионального этапа премии "Мы вместе", которая направлена на поддержку добровольчества и социальных инициатив. В этом году из более 740 заявок из Подмосковья 24 прошли в полуфинал. Итоги будут объявлены 5 декабря.

"Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нём уже 60 тысяч человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других" — отметил губернатор.

День добровольца в Подмосковье отмечается 29 октября.