Мэр Дзержинска пообещал восстановить разрушенные вандалами надгробия

Фото:
Дзержинская мэрия начала служебное расследование в отношении своих структурных подразделений после погрома на городском кладбище. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города химиков Михаил Клинков.
По его словам, вандалы осквернили шесть могил, в том числе два захоронения участников специальной военной операции. "Шок и возмущение!" - заявил Клинков.
Мэр Дзержинска уточнил, что написано заявление в полицию. Уже ведутся следственные действия.
"Осквернение могил – не поддающееся никакому оправданию преступление, особенно когда оно касается воинов, отдавших жизнь за страну", - подчеркнул Клинков, заверив, что все поврежденные надгробия будут восстановлены.
Напомним, что полиция начала проверку по данному факту еще до обращения в органы представителей администрации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+