Мэр Дзержинска пообещал восстановить разрушенные вандалами надгробия Происшествия

Фото: t.me/alekseev_dzr

Дзержинская мэрия начала служебное расследование в отношении своих структурных подразделений после погрома на городском кладбище. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города химиков Михаил Клинков.

По его словам, вандалы осквернили шесть могил, в том числе два захоронения участников специальной военной операции. "Шок и возмущение!" - заявил Клинков.

Мэр Дзержинска уточнил, что написано заявление в полицию. Уже ведутся следственные действия.

"Осквернение могил – не поддающееся никакому оправданию преступление, особенно когда оно касается воинов, отдавших жизнь за страну", - подчеркнул Клинков, заверив, что все поврежденные надгробия будут восстановлены.

Напомним, что полиция начала проверку по данному факту еще до обращения в органы представителей администрации.