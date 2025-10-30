Евгений Люлин: "Народные промыслы – наш культурный код, который нужно бережно сохранять" Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

29 октября Законодательное Собрание Нижегородской области превратилось в центр народной культуры и творчества – здесь в 28-й раз прошла церемония награждения победителей конкурса, посвященного народным художественным промыслам. В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев, президент Фонда развития НХП Николай Смирнов, генеральный директор фонда Елена Краюшкина, журналисты, деятели культуры, мастера и руководители предприятий отрасли.

Гости регионального парламента с первых минут окунулись в праздничную атмосферу – перед началом официальной церемонии в холле Законодательного Собрания выступили детские творческие коллективы «Дуняша», «Магнолия», «Тоника» и «Коробейники». Народные песни и танцы, яркие костюмы, залихватские частушки и переливы баяна. Евгений Люлин, депутаты парламента и гости мероприятия попробовали свои силы в интерактивной игре «Загадки о художественных промыслах» и получили сладкие призы от «коробейника».

Изюминкой мероприятия стала презентация коллекции одежды в стиле милитари «Звезды Победы», созданной в центре народных художественных промыслов, ремесел и туризма «Центра культуры» Первомайска.

Открывая церемонию награждения, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что тема народного искусства является неиссякаемым источником вдохновения для журналистов и мастеров.

«Народные промыслы – наш культурный код, который нужно бережно сохранять и передавать молодежи. Многие годы Нижегородская область лидирует в России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе по производству изделий народных художественных промыслов. Мы гордимся этим. Но наша главная задача – чтобы это богатство жило и развивалось, чтобы на предприятия НХП приходила молодежь, – подчеркнул Евгений Люлин. – 2025-й – Год защитника Отечества, в который мы отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события появилась новая номинация «Поколению победителей посвящается», которая вызвала огромный интерес. Появились и другие совершенно новые номинации – впервые были отмечены работы блогеров, материалы, посвященные династиям мастеров, например, таким как кузнецы Кузнецовы из Сокольского района».

Президент Фонда развития народных художественных промыслов Николай Смирнов, стоявший у истоков конкурса, отметил его уникальность и растущий интерес молодежи.

«Развивать народные художественные промыслы в нашем регионе не просто важно – это наша обязанность, наше богатство. 27 районов имеют статус мест традиционного бытования промыслов. Это особый статус, которым нужно пользоваться и гордиться. Нижегородская область стала первым регионом России, учредившим День народных художественных промыслов. А теперь этот праздник отмечается на уровне всей России, нижегородскую инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин. Уникальность еще и в том, что в нашем регионе есть свой Гимн НХП», - отметил Николай Смирнов.

В министерстве туризма и промыслов региона напомнили, что развитие туризма в местах традиционного бытования промыслов соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Для нас крайне важно не только бережно сохранить народные художественные промыслы, но и добавить современного звучания, открывая новые горизонты творчества и привлекая молодое поколение мастеров. От всего сердца хочу выразить благодарность каждому участнику конкурсов за искреннее неравнодушие и бережное отношение к нашему культурному наследию», - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

На конкурс было подано рекордное количество работ в восьми номинациях: «Поколению победителей посвящается» (номинация в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне), «Лучшая публикация (цикл публикаций) в печатных и электронных средствах массовой информации», «Лучший телерепортаж (цикл репортажей)» (номинация памяти известного нижегородского журналиста Сергея Чуянова), «Лучшее сообщение блогера», «Особые заслуги в развитии народных художественных промыслов», «Династия мастеров» (номинация приурочена к объявлению 2025–2030 гг. Пятилетием семьи в Нижегородской области), «Музыка ремесел» (номинация для музыкальных коллективов, профессиональных и непрофессиональных исполнителей народных песен), «Развитие народных художественных промыслов в детском и юношеском творчестве» (номинация памяти нижегородского общественного деятеля Светланы Еремеевой).