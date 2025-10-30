Интерактивная программа "Будь здоров": кстовским школьникам рассказали о ЗОЖ Общество

В Кстове прошла интерактивная программа для младших школьников «Будь здоров!». Организаторами мероприятия выступили местное отделение партии «Единая Россия», учебный центр «Интеллект» и Нижегородская региональная общественная организация «Врачебная палата». Проект направлен на формирование у детей представления о здоровом образе жизни.

«Очень важно и полезно проводить такие мероприятия для подрастающего поколения. Мы помогаем ребятам в легкой игровой форме освоить основные правила ведения здорового образа жизни. Так, дети получают знания, которые пригодятся им в будущем», – отметил член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Александр Цопов.

Ученики младшей школы вместе с организаторами составили личный режим дня и сформулировали правила личной гигиены. Также ребята поучаствовали в мастер-классах по сбору корзины полезных продуктов и сделали зарядку вместе с ростовой куклой белого медведя.

«Цель нашего проекта – в интерактивной форме обучить детей основам здорового образа жизни. Мы даём им советы по правильному питанию, рассказываем о важности режима и занятий физической культурой. В ходе мастер-классов ребята получают навыки, которые они могут применять уже сейчас, с юного возраста», – рассказала директор учебного центра «Интеллект» в городе Кстово Ольга Овечкина.

Также организаторы мероприятия дали ребятами рекомендациями по поддержанию здоровья.

«Я узнала много нового. Чтобы было больше сил и энергии, нужно делать зарядку и правильно питаться. Теперь мы с одноклассниками будем придерживаться этих советов», – поделилась ученица 3 класса Таня.

«С раннего возраста необходимо не только обучать детей основам здоровья, но и вдохновлять их вести активный и правильный образ жизни. Это мероприятие оставит у ребят не только знания, но и яркие впечатления, и, возможно, они захотят поделиться полученными навыками с друзьями и родителями», – отметила депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, куратор партийного проекта «Женское движение Единой России» по Кстовскому округу Марина Крюкова.

Напомним, что популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков является одним из ключевых направлений реализации партийного проекта «Здоровое будущее».



Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"