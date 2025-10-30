Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Политика

Муниципальные лидеры обсуждают будущее социальной политики в Тосно

30 октября 2025 14:33 Политика
Муниципальные лидеры обсуждают будущее социальной политики на форуме в Тосно

В городе Тосно Ленинградской области 29–30 октября проходят региональные дни III Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ" (18+). Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Ключевой темой обсуждений стала "Социальная политика будущего: решения, которые меняют муниципалитеты". Диалог объединил федеральных и региональных экспертов, а также представителей местных органов власти.

Параллельно с основной программой работала тематическая сессия "Демография в муниципалитетах: лучшие практики поддержки рождаемости и гармонии семьи", которую вела сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко.

С приветственными словами к участникам форума обратились заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев и сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Евгений Грачев выразил признательность всем, кто трудится в сфере местного самоуправления, отметив их вклад в развитие территорий. Он особо поблагодарил участников специальной военной операции, которые после службы возвращаются к гражданской деятельности и начинают работать в муниципалитетах. По его словам, ВАРМСУ приложит все усилия, чтобы поддержать этих специалистов и помочь им влиться в новую для них сферу.

"Президент нашей страны Владимир Путин, поручив организовать форум "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ", подчеркнул важность роли муниципальной власти. Именно она находится ближе всего к людям, и от ее работы напрямую зависит качество жизни на местах. Важно, чтобы муниципалитеты вели открытый диалог с жителями и оперативно реагировали на их потребности", — отметил Евгений Грачев.

От Нижегородской области в мероприятии принимает участие глава ОМСУ Сергачского муниципального округа Олег Радаев. Он подчеркнул: "Региональные дни форума в Ленинградской области стали открытым диалогом. Муниципальные лидеры обмениваются опытом и знаниями, а также обсуждают стратегию развития социальной политики, которая призвана повысить качество жизни граждан".

Все представленные на региональных днях практики и предложения будут учтены при формировании программы III Всероссийского муниципального форума (18+), который состоится в апреле 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ВАРМСУ Социальная сфера
