Нижегородцев призвали поддержать земляка на конкурсе "Народный участковый 2025" Общество

Фото: Александр Воложанин

Заместитель начальника – начальник полиции ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Вадим Ятайкин подчеркнул значимость работы участковых уполномоченных и обратился к жителям региона с просьбой поддержать майора полиции Дениса Ивановича Спиряева в финальном этапе всероссийского конкурса "Народный участковый 2025".

По словам Вадима Ятайкина, служба участковых уполномоченных является наиболее близкой к населению. Он отметил, что именно участковый служит связующим звеном между гражданами и системой органов внутренних дел: через него проходят запросы жителей и ответы полиции. Как подчеркнул руководитель, это и объясняет формат конкурса, где победителя определяет общественное признание.

Генерал-майор напомнил, что в задачи участкового входит не только помощь в рамках закона о полиции и служебных обязанностей, но и всесторонняя поддержка граждан. При этом он привел данные о работе за 9 месяцев 2025 года: рассмотрено более 270 тысяч обращений граждан, что в среднем более 400 на каждого участкового; раскрыто свыше 3 тысяч преступлений, из них почти 100 тяжких; разыскано 14 лиц, находившихся в федеральном розыске. Совместно с волонтерскими организациями найдено 106 заблудившихся грибников, 139 бригадам скорой помощи оказано содействие при доступе в квартиры. В сфере миграционного контроля участковыми выявлено 97 нарушителей, которые были выдворены из России.

Вадим Ятайкин признал, что на службу сегодня ложится повышенная нагрузка из-за некомплекта личного состава и уровня оплаты труда. Он заметил, что граждане иногда справедливо указывают на недочеты, например несвоевременный выезд или затянутое рассмотрение обращений. По его словам, полиция принимает меры, чтобы устранять такие проблемы. Отдельно он поблагодарил за поддержку Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина: по региональному решению участковым дополнительно выплачивают 10 тысяч рублей для стимулирования службы.

Говоря о финалисте конкурса, руководитель отметил, что каждый третий житель Сарова признал Дениса Спиряева лучшим участковым уполномоченным. Он добавил, что именно доверие граждан позволило офицеру добиться такого результата и выйти в финал.

Вадим Ятайкин обратился к нижегородцам с просьбой поддержать земляка на федеральном уровне. Он подчеркнул, что голос за майора полиции Дениса Ивановича Спиряева — это и поддержка всех участковых, которые ежедневно выполняют свои обязанности ради безопасности жителей области.

Голосование пройдет с 1 по 10 ноября 2025 года на портале "Комсомольской правды".