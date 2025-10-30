Четверо нижегородцев стали призерами конкурса "Таланты XXI века" Общество

Фото: "Кванториум"

Юные нижегородцы получили награды в финале конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века». Из 14 участников региональной команды четверо ребят заняли призовые места. Все они являются воспитанниками центра молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум».

Как рассказали в министерстве образования и науки Нижегородской области, конкурс научно-технического творчества традиционно проводится для детей из России и Республики Беларусь с целью выявления и поддержки талантов. Ребята не только развиваются в инженерно-технической и исследовательской деятельности, но и укрепляют дружеские связи.

В этом году в конкурсе «Таланты XXI века» приняли участие 300 школьников: 7 команд из Республики Беларусь из 10 команд из России. Помимо ребят из Нижегородской области, в конкурсе состязались представители Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской и Тверской областей, а также Москвы.

Нижегородцев Захар Емельянов, учащийся средней школы №5 г. Лысково, одержал победу в секции «Медиа-технологии» с проектом «Паломническая карта Лысковского района».

«Мой проект заключается в разработке интерактивной карты паломнического маршрута Лысковского района с использованием программы QGIS. Район Лыскова – это место с богатой историей и множеством православных святынь. Многие храмы являются не только памятниками архитектуры, но и действующими религиозными учреждениями, куда ежегодно приезжают паломники со всей области, но на сегодняшний день отсутствует единая цифровая карта, объединяющая все эти объекты. Поэтому и пришла идея создать паломническую карту, где будут отображены все основные храмы и монастыри района. Здорово видеть интерес к созданию подобных карт не только в других регионах страны, но и в городах Белоруссии», – рассказал школьник.

Еще трое ребят награждены дипломами II степени. Так, учащийся гимназии №2 Нижнего Новгорода Александр Крылов отличился в секции «Технологии программирования» с проектом «Сегментация электрокардиограммы с помощью нейронной сверточной сети U-Net». Ученик школы №1 Богородска Макар Макаров успешно представил проект «БПЛА Мк-11 02» в секции «Аэрокосмические технологии», а ученик школы №131 Нижнего Новгорода Константин Михонин – проект «Система детекции поездов на железнодорожных перегонах» в секции «Техническое конструирование».

«Мы гордимся ребятами – они достойно представили Нижегородскую область на международной арене! За каждой наградой стоит долгий и трудный путь от идеи до реализации, глубокое погружение в тему, серьезная работа с наставниками», – отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Проекты оценивались по таким критериям, как новизна, исследовательская и практическая значимость, качество оформления.

«Для нас особенно ценно, что все проекты, представленные на конкурсе, – это инициативы самих ребят. Наша задача как наставников – поддержать их интерес и дать им современные инструменты для воплощения идей. Их успех подтверждает, что Нижегородская область продолжает держать высокую планку по развитию детского инженерно-технического творчества. Уверена, что мы ещё не раз услышим имена наших «кванторианцев» в научно-исследовательской среде», – подчеркнула директор центра молодежных, инженерных и научных компетенций «Кванториум» Светлана Непокорова.

Нижегородцы участвовали не только в самих состязаниях, но и в профильных мастер-классах и интеллектуальных квизах. Для них также организовали мероприятия гражданско-патриотической, спортивной и культурной направленности.

