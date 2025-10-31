Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога Общество

Фото: freepik.com

Тыквенный Спас — это относительно новый праздник, который возник в России в последние несколько лет. Он появился как своеобразный ответ на западный Хеллоуин и символизирует благодарность земле за урожай.

История и значение Тыквенного Спаса

В православном календаре существуют три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В 2023 году к ним добавился еще один — Тыквенный, который совпадает с Хеллоуином.

Исследователь мифологии Дмитрий Пауков в беседе с 360.ru отметил, что в православной и языческой традициях нет отдельного почитания тыквы. Однако с 31 октября на 1 ноября отмечается Велесова ночь, которая имеет схожие черты с западным Хеллоуином. В Велесову ночь люди верили в связь с потусторонним миром и проводили различные обряды.

В отличие от западного праздника, где акцент делается на нечисть и мистику, Тыквенный Спас в России воспринимается как день благодарности за урожай. Этот праздник символизирует окончание сбора овощей и фруктов, что особенно актуально в осенний период.

Традиции и обычаи

Эзотерик Сергей Шмелёв напоминает, что Хеллоуин берет свое начало от древнего кельтского праздника Самайн. В этот день люди проводили ритуалы, связанные с духами и колдовством. Со временем праздник трансформировался в маскарад и стал весёлым событием.

В России Тыквенный Спас также может стать поводом для веселья, но с акцентом на традиции и культуру. В школах и культурных центрах можно организовывать ярмарки с тыквами, выпечкой и другими осенними угощениями. Также можно проводить мастер-классы по изготовлению поделок из тыквы, конкурсы на самую большую тыкву или лучший костюм.

На Тыквенный Спас принято готовить блюда из тыквы: пироги, самсу, супы, пирожные, печенье и каши. Тыква не только вкусная, но и полезная. Она содержит калий, магний, натрий и клетчатку, которые благотворно влияют на здоровье.

Польза тыквы

Врач-диетолог Анна Белоусова отмечает, что тыква является ценным источником витаминов и минералов. В ней содержится бета-каротин, который полезен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Также в тыкве много витамина C, который помогает укрепить сосуды и предотвратить хронические заболевания.

Однако стоит помнить, что витамин C разрушается под воздействием ферментов, поэтому тыкву не рекомендуется хранить долго. Лучше всего готовить из неё блюда сразу после покупки.