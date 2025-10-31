Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 10:45В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы
31 октября 2025 10:41Новый экономайзер повысил эффективность работы котла на Автозаводской ТЭЦ
31 октября 2025 10:08Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога
31 октября 2025 09:17Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября
31 октября 2025 09:08Т2 дарит до трех месяцев связи новым абонентам при переходе со своим номером
31 октября 2025 09:00Объём выданных автокредитов в России упал на 45,5% с начала года
31 октября 2025 08:00Суд взыскал с нижегородского ДУКа более миллиона рублей за долги по мусору
31 октября 2025 07:00Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат
30 октября 2025 17:36Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний
30 октября 2025 17:00Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии
Общество

Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога

31 октября 2025 10:08 Общество
Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога

Фото: freepik.com

Тыквенный Спас — это относительно новый праздник, который возник в России в последние несколько лет. Он появился как своеобразный ответ на западный Хеллоуин и символизирует благодарность земле за урожай.

История и значение Тыквенного Спаса

В православном календаре существуют три Спаса: Яблочный, Медовый и Ореховый. В 2023 году к ним добавился еще один — Тыквенный, который совпадает с Хеллоуином.

Исследователь мифологии Дмитрий Пауков в беседе с 360.ru отметил, что в православной и языческой традициях нет отдельного почитания тыквы. Однако с 31 октября на 1 ноября отмечается Велесова ночь, которая имеет схожие черты с западным Хеллоуином. В Велесову ночь люди верили в связь с потусторонним миром и проводили различные обряды.

В отличие от западного праздника, где акцент делается на нечисть и мистику, Тыквенный Спас в России воспринимается как день благодарности за урожай. Этот праздник символизирует окончание сбора овощей и фруктов, что особенно актуально в осенний период.

Традиции и обычаи

Эзотерик Сергей Шмелёв напоминает, что Хеллоуин берет свое начало от древнего кельтского праздника Самайн. В этот день люди проводили ритуалы, связанные с духами и колдовством. Со временем праздник трансформировался в маскарад и стал весёлым событием.

В России Тыквенный Спас также может стать поводом для веселья, но с акцентом на традиции и культуру. В школах и культурных центрах можно организовывать ярмарки с тыквами, выпечкой и другими осенними угощениями. Также можно проводить мастер-классы по изготовлению поделок из тыквы, конкурсы на самую большую тыкву или лучший костюм.

На Тыквенный Спас принято готовить блюда из тыквы: пироги, самсу, супы, пирожные, печенье и каши. Тыква не только вкусная, но и полезная. Она содержит калий, магний, натрий и клетчатку, которые благотворно влияют на здоровье.

Польза тыквы

Врач-диетолог Анна Белоусова отмечает, что тыква является ценным источником витаминов и минералов. В ней содержится бета-каротин, который полезен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Также в тыкве много витамина C, который помогает укрепить сосуды и предотвратить хронические заболевания.

Однако стоит помнить, что витамин C разрушается под воздействием ферментов, поэтому тыкву не рекомендуется хранить долго. Лучше всего готовить из неё блюда сразу после покупки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Сад и огород
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных