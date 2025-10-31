Новый экономайзер повысил эффективность работы котла на Автозаводской ТЭЦ Общество

Фото: пресс-служба Эн+

Автозаводская ТЭЦ (входит в Эн+ Тепло Волга) завершила замену части водяного экономайзера - теплообменника на котле № 12. Новая система повышает эффективность работы котла, сокращает расходы топлива и уменьшает выбросы углекислого газа.



Необходимость замены потребовалась из-за возникновения дефектов. Чтобы не допустить остановки котла в сезон пиковых нагрузок, приняли решение о проведении ремонтных работ.



Над заменой агрегата весом 55 тонн в течение четырех месяцев работала бригада из 14 высококвалифицированных специалистов: монтажников, изолировщиков, дефектоскопистов и сварщиков. В следующем году аналогичные работы проведут на котле № 14.



Помимо замены экономайзера, перед началом отопительного сезона специалисты теплоэлектроцентрали провели масштабный объем работ. Проверили состояние металла свыше одной тысячи участков труб – гибов, полностью заменили газоходы и воздуховоды, обновили два горелочных устройств на котле № 15. Провели ремонт турбоагрегатов № 7 и № 8, а также капитально отремонтировали турбины № 11 и № 12.



По итогам всех выполненных работ ТЭЦ официально подтвердила свою готовность к стабильному функционированию в зимний период, получив паспорт готовности от районной администрации. «Этот документ подтверждает готовность теплоэлектроцентрали к надежному обеспечению потребителей тепловой энергией в осенне-зимний период», - отметил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.