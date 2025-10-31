Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы

31 октября 2025 10:45 Общество
В РСТ рассказали, как мощный ураган Мелисса повлиял на курорты Кубы

Ураган "Мелисса", один из самых мощных в истории, 28 октября обрушился на восточное побережье Кубы. Но благодаря своевременным мерам, принятым кубинскими властями, основные туристические зоны страны остались практически нетронутыми.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил 360.ru, что в результате урагана пострадали лишь несколько гостиниц в провинции Ольгин, не входящих в список популярных туристических объектов. Незначительные повреждения были также зафиксированы в некоторых других районах.

Главные курорты Кубы, расположенные на северо-западе острова, не пострадали от урагана. Местные власти заблаговременно провели частичную эвакуацию жителей из уязвимых районов. В Гаване и Варадеро, где находятся популярные туристические направления, ограничились предупреждением о временном ухудшении погодных условий. Полная эвакуация населения не потребовалась.

Туристическая инфраструктура Кубы продолжает функционировать в обычном режиме. По словам отдыхающих, погода не повлияла на их пребывание на Кубе.

РСТ подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации и готов оперативно информировать российских туристов о любых изменениях.

Ураган "Мелисса", ставший одним из самых разрушительных в Карибском регионе, также затронул Ямайку и Гаити. В этих странах произошли серьёзные разрушения, а число погибших превысило 50 человек.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по количеству поездок за границу. В общей сложности за лето нижегородцы посетили 158 стран.

Отдых Туризм ЧС
