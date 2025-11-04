Екатерина Лебедева: "Понятие единства русского народа сегодня приобретает ещё большую актуальность" Общество

Фото: НИУ Президентской академии

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева поздравила жителей Нижнего Новгорода с Днем народного единства.

Она подчеркнула, что в 2025 году страна отмечает этот праздник уже в двадцатый раз.

"За это время мы осознали значимость и глубокий смысл этого события для нашего народа и стали задумываться о его современном значении", – отметила Лебедева.

По словам директора НИУ, переосмыслить ценности и исторические образы праздника помогла научная конференция, прошедшая в стенах НИУ Президентской академии.

"Представители духовенства, учёные-историки, политики, общественные и культурные деятели со всей России и стран, разделяющих наши культурные ценности, собрались, чтобы поговорить об исторической миссии нашего Отечества, о Героях России в разные исторические эпохи", – сказала Лебедева.

Она также подчеркнула, что во все времена Россия умела мобилизовать свои силы, а народный дух, который вдохновил формирование народного ополчения в начале XVII века, продолжает жить в сердцах людей.

"Как и во времена наших великих предков, в современном мире есть место подвигу и самоотверженному служению Родине, а понятие единства русского народа сегодня приобретает ещё большую актуальность. В этот знаменательный день я желаю каждому из вас здоровья, счастья, радости и ощущения братского плеча рядом! В единстве наша сила! С праздником!" – заключила директор НИУ Президентской академии.