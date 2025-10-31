Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 12:25Берегоукрепление Черниговской набережной в Нижнем Новгороде выполнено на 45%
31 октября 2025 12:05Полиция ищет шестерых подростков, сбежавших из госучреждения в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 11:58"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ
31 октября 2025 11:51В РПЦ создадут комиссию по делу епископа Филарета из Нижегородской епархии
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
31 октября 2025 11:22Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"
31 октября 2025 10:45В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы
31 октября 2025 10:41Новый экономайзер повысил эффективность работы котла на Автозаводской ТЭЦ
31 октября 2025 10:08Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога
31 октября 2025 09:17Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября
Общество

"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ

31 октября 2025 11:58 Общество
Т Плюс представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ

Фото: Т Плюс

«Т Плюс» построила газорегуляторный пункт и модернизировала насосную станцию на Сормовской ТЭЦ. Новое оборудование осмотрели Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя Правительства области Вячеслав Горев, министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Куренков, руководители городской администрации и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород». 

На реализацию двух проектов «Т Плюс» направила 242,7 млн рублей. Обновлённые объекты повысят надёжность работы ТЭЦ и качество тепло- и горячего водоснабжения жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода уже в этом отопительном сезоне. 

Новый газорегуляторный пункт Сормовской ТЭЦ производительностью 140,6 тыс. куб. м/ч заменил устаревший, находившийся в эксплуатации с 1985 года. На территории станции построили отдельный производственный корпус и проложили более 300 м газопроводов различного диаметра. Комплекс оснащён современным оборудованием и средствами автоматики с возможностью дистанционного управления.

В перспективе, после завершения строительства отвода от новой газораспределительной станции «Горбатовка», благодаря модернизации системы потребления топлива Сормовская ТЭЦ сможет круглый год получать природный газ и полностью отказаться от сжигания мазута при пиковых нагрузках. Это улучшит экологическую ситуацию в заречной части Нижнего Новгорода. 

Другим важным проектом, реализованным на станции к новому отопительному сезону, стала модернизация насосной горячего водоснабжения. Энергетики заменили изношенные трубопроводы подпитки и всё оборудование объекта: насосы, запорную и регулирующую арматуру, – а также оснастили его передовой автоматикой. 

Гости станции высоко оценили результат реализации обоих проектов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных