"Т Плюс" представила результаты модернизации Сормовской ТЭЦ

Фото:
«Т Плюс» построила газорегуляторный пункт и модернизировала насосную станцию на Сормовской ТЭЦ. Новое оборудование осмотрели Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель председателя Правительства области Вячеслав Горев, министр энергетики и ЖКХ региона Михаил Куренков, руководители городской администрации и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».
На реализацию двух проектов «Т Плюс» направила 242,7 млн рублей. Обновлённые объекты повысят надёжность работы ТЭЦ и качество тепло- и горячего водоснабжения жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода уже в этом отопительном сезоне.
Новый газорегуляторный пункт Сормовской ТЭЦ производительностью 140,6 тыс. куб. м/ч заменил устаревший, находившийся в эксплуатации с 1985 года. На территории станции построили отдельный производственный корпус и проложили более 300 м газопроводов различного диаметра. Комплекс оснащён современным оборудованием и средствами автоматики с возможностью дистанционного управления.
В перспективе, после завершения строительства отвода от новой газораспределительной станции «Горбатовка», благодаря модернизации системы потребления топлива Сормовская ТЭЦ сможет круглый год получать природный газ и полностью отказаться от сжигания мазута при пиковых нагрузках. Это улучшит экологическую ситуацию в заречной части Нижнего Новгорода.
Другим важным проектом, реализованным на станции к новому отопительному сезону, стала модернизация насосной горячего водоснабжения. Энергетики заменили изношенные трубопроводы подпитки и всё оборудование объекта: насосы, запорную и регулирующую арматуру, – а также оснастили его передовой автоматикой.
Гости станции высоко оценили результат реализации обоих проектов.
