В ГД предложили отменить срок давности за особо тяжкие преступления против детей Общество

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла предложение об отмене сроков давности для преступлений сексуального характера, совершённых против несовершеннолетних. Законопроект уже представлен в Государственную Думу, передаёт 360.ru.

Депутаты подчёркивают, что такие преступления выходят за рамки человеческой морали и представляют серьёзную угрозу для общества, сравнимую с терроризмом и особо жестокими убийствами.

В настоящее время в России действует правило, согласно которому насильники несовершеннолетних и педофилы могут избежать уголовной ответственности, если с момента преступления прошло 15 лет и их не удалось задержать.

Недавно в Санкт-Петербурге полиция смогла найти насильника, напавшего на 10-летнюю девочку, только спустя 24 года. После допроса он был освобождён под подписку о невыезде из-за истечения срока давности.

"Педофилы и насильники прекрасно знают всё это и пользуются несовершенством закона, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них. Поэтому ЛДПР предлагает больше не освобождать от уголовной ответственности по истечении срока давности лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — заявили авторы инициативы.

Законопроект предполагает изменения в статьи 78 и 83 УК РФ ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности" и "Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда"). Его цель — дать понять преступникам, что они не смогут избежать наказания, независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления.

Главная задача, по мнению депутатов, — защитить детей от любых угроз для их жизни и здоровья.