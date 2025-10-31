Более 200 новых точек Wi-Fi заработали в Нижнем Новгороде и Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде и Дзержинске заработали 206 новых точек общественного Wi-Fi. Часть из них размещена на территории недавно присоединённого Кстовского района Нижнего Новгорода.

Бесплатный интернет теперь доступен в городских поликлиниках, Центральной районной детской библиотеке имени А. Пешкова, на Дзержинском автовокзале, в зоопарке и на других объектах.

Из общего числа новых точек 134 созданы АО "Эр-Телеком", 63 — ПАО "Ростелеком", ещё 9 — ООО "Связьстройсервис".

Все действующие точки доступа Нижегородской области можно увидеть на интерактивной карте общественного Wi-Fi, размещённой на портале "Карта жителя Нижегородской области". Информация на ней постоянно обновляется. В настоящий момент на карте отмечено около двух тысяч мест, где жители региона могут подключиться к бесплатному интернету.

Перейти к карте можно и через сайт правительства Нижегородской области. Для этого в меню портала предусмотрен отдельный раздел — "Карта Wi-Fi".

Пользователи мобильного приложения "Карта жителя Нижегородской области" могут работать с картой даже без подключения к интернету. Чтобы использовать офлайн-режим, нужно установить приложение (оно доступно в RuStore для устройств на Android и iPhone), выбрать пункт "Карта Wi-Fi" и загрузить карту нужного населённого пункта. Доступны варианты как по всей области, так и по отдельным городам — Нижнему Новгороду, Дзержинску и Арзамасу. Для просмотра карты регистрация в приложении не требуется.

Если адрес точки указан неверно или интернет в выбранной зоне отсутствует, пользователи могут сообщить об этом через портал "Карта жителя" или по телефону горячей линии 122 (после соединения необходимо нажать цифру 5). Операторы принимают обращения с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а по субботам — с 8:00 до 13:30. Информация на региональных ресурсах обновляется по мере появления новых точек доступа.

Представители бизнеса также могут присоединиться к инициативе, заявив о готовности обеспечить бесплатный Wi-Fi в своих заведениях. Для этого на портале "Карта жителя Нижегородской области" размещена специальная форма обратной связи.

В сентябре точки общественного Wi-Fi появились в родильных домах Нижнего Новгорода и Дзержинска. В частности, в областном перинатальном центре городской клинической больницы №40 Автозаводского района оборудовано 17 точек доступа, в роддоме №4 Нижнего Новгорода — 6, в родильном отделении Кстовской ЦРБ — 4. Дзержинский перинатальный центр получил 14 точек Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что миллионы рублей направят на 211 новых точек Wi-Fi в Нижегородской области.

Также выяснилось, что нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список".