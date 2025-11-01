Нижегородские общественные наблюдатели примут участие во Всероссийском конгрессе Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Нижегородские общественные наблюдатели примут участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей, который состоится 23 ноября в Москве. В этом году форум объединит около 700 представителей наблюдательского сообщества со всей страны. Организатором мероприятия выступает Движение "Корпус "За чистые выборы"", которое с 2012 года совместно с Ассоциацией юристов России стояло у истоков формирования института независимого наблюдения в России.

Председатель "Корпуса "За чистые выборы"" Алёна Булгакова отметила, что в последние годы в наблюдательском сообществе складываются прочные профессиональные связи и вырабатываются предложения по развитию института общественного контроля. По её словам, Конгресс станет логичным продолжением коммуникационной системы, которую активисты начали обновлять в 2025 году, в преддверии Единого дня голосования. Булгакова подчеркнула, что это событие должно стать "новым этапом выхода сообщества на более высокий уровень взаимодействия".

Ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по правам человека, сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Александр Точенов пояснил, что инициатива создания единой системы коммуникации возникла именно внутри наблюдательского сообщества в регионах.

Член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод обратил внимание на растущее значение наставничества в среде наблюдателей. По его словам, всё больше граждан не только регулярно участвуют в избирательных кампаниях, но и передают свой опыт новым участникам. Он подчеркнул, что "Конгресс станет площадкой объединения наблюдателей самых разных возрастов и профессий", а также выразил надежду, что участники форума будут вдохновлять молодёжь личным примером гражданской активности и ответственностью за прозрачность выборов.

Сейчас продолжается отбор и пригласительная кампания среди участников Конгресса. Нижегородскую область на мероприятии представит делегация общественных наблюдателей, в которую войдут наиболее опытные специалисты — те, кто неоднократно обеспечивал легитимность и открытость избирательных процессов на участках региона.

Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин подчеркнул, что общественное наблюдение является одним из ключевых факторов, формирующих доверие граждан к избирательной системе. По его словам, Конгресс позволит объединить независимых наблюдателей для обмена опытом и лучшими практиками, а также даст возможность регионам представить своё понимание того, как развивается гражданское общество. "Это важно и является новацией для российской избирательной системы", — отметил Стронгин.