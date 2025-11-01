Нижегородских водителей общественного транспорта обяжут соблюдать дресс-код

Фото:
В рамках продолжающегося реформирования транспортной системы в Нижегородской области власти усиливают требования к перевозчикам, уделяя особое внимание культуре обслуживания пассажиров.
Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, одним из ключевых вопросов стала необходимость введение стандартов внешнего вида водителей. Такие требования появятся впервые.
Согласно новым условиям контрактов, выход на линию в шортах, сланцах и другой несоответствующей одежде будет недопустим. При этом, какой именно дресс-код должны будут соблюдать водители, не уточняется.
Напомним, в Нижнем Новгороде продолжается переход общественного транспорта на подвижные составы более высокого класса.
Ранее сообщалось, что переход на безналичную оплату в транспорте Нижнего Новгорода продлится до 31 декабря.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+