Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября

Проезд в нижегородском метро подорожает до 40 рублей с 1 ноября, сообщили в городском дептрансе.
Отмечается, что решение принято в рамках создания единой системы оплаты в наземном транспорте и метро, с сохранением возможности бесплатных пересадок при использовании электронного кошелька.
Так, с ноября стоимость одной поездки при оплате безналом составит 40 рублей (сейчас 35 рублей). Такой же тариф будет действовать при оплате с помощью электронного кошелька, если пересадки между видами транспорта совершаются в течение 60 минут. В настоящее время с пассажиров берут 35 рублей.
Пассажирам, совершающим пересадки в течение 90 минут, проезд обойдется в 60 рублей (сейчас 52 рубля) при использовании электронного кошелька.
В департаменте подчеркивают, что индексация направлена на упрощение и унификацию системы оплаты, а также на повышение удобства для пассажиров, регулярно пользующихся разными видами городского транспорта.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября общественный транспорт Нижнего Новгорода переходит на безналичную оплату проезда. И платить за поездку придется 40 рублей (сейчас при оплате безналом взимают 35 рублей, а при оплате наличными - 40 рублей).
