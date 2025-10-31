Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
31 октября 2025 11:22Нижний Новгород стал площадкой для обсуждения молодёжной политики Группы "Т Плюс"
31 октября 2025 10:45В РСТ рассказали, как мощный ураган "Мелисса" повлиял на курорты Кубы
31 октября 2025 10:41Новый экономайзер повысил эффективность работы котла на Автозаводской ТЭЦ
31 октября 2025 10:08Хеллоуин по-русски: чем Тыквенный Спас отличается от западного аналога
31 октября 2025 09:17Дзержинск простится с хирургом-онкологом Николаем Тулиным 31 октября
31 октября 2025 09:08Т2 дарит до трех месяцев связи новым абонентам при переходе со своим номером
31 октября 2025 09:00Объём выданных автокредитов в России упал на 45,5% с начала года
31 октября 2025 08:00Суд взыскал с нижегородского ДУКа более миллиона рублей за долги по мусору
31 октября 2025 07:00Движение по Ивановскому съезду и площади Народного единства временно ограничат
Общество

Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября

31 октября 2025 11:37 Общество
Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября

Фото: Александр Воложанин

Проезд в нижегородском метро подорожает до 40 рублей с 1 ноября, сообщили в городском дептрансе.

Отмечается, что решение принято в рамках создания единой системы оплаты в наземном транспорте и метро, с сохранением возможности бесплатных пересадок при использовании электронного кошелька.

Так, с ноября стоимость одной поездки при оплате безналом составит 40 рублей (сейчас 35 рублей). Такой же тариф будет действовать при оплате с помощью электронного кошелька, если пересадки между видами транспорта совершаются в течение 60 минут. В настоящее время с пассажиров берут 35 рублей.

Пассажирам, совершающим пересадки в течение 90 минут, проезд обойдется в 60 рублей (сейчас 52 рубля) при использовании электронного кошелька.

В департаменте подчеркивают, что индексация направлена на упрощение и унификацию системы оплаты, а также на повышение удобства для пассажиров, регулярно пользующихся разными видами городского транспорта.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября общественный транспорт Нижнего Новгорода переходит на безналичную оплату проезда. И платить за поездку придется 40 рублей (сейчас при оплате безналом взимают 35 рублей, а при оплате наличными - 40 рублей).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Общественный транспорт Тарифы
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 11:42Новые турникеты установили на нижегородской станции метро "Заречная"
16 октября 2025 16:25Две станции метро в Нижнем Новгороде обещают достроить к 2027 году
29 сентября 2025 09:18Системы пожаротушения модернизируют на станции метро "Пролетарская"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных