Экономика

ВТБ: самарцы переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые

31 октября 2025 16:47 Экономика
ВТБ: самарцы переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые

Фото: Александр Воложанин

Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент из Приволжского федерального округа стал реже использовать наличные.

Респонденты отметили, что выбирают платежный инструмент в зависимости от суммы трат:

При покупках до 3 тыс. рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет.

При оплате до 100 тыс. рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет – 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет.

Оплачивать покупки дороже 100 тыс. рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами – 35-44 года.

Основной драйвер роста безналичных платежей – это удобство и скорость, на которые указали 56% респондентов ПФО. 40% жителей Поволжья ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь – кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 21% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты.

При этом наличные не исчезают из кошельков полностью, но их функция меняется. 41% респондентов из ПФО признались, что используют наличные в качестве подарков, 25% - для чаевых, а 13% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

«Опрос подтверждает устойчивую тенденцию: все больше россиян выбирают безналичные способы оплаты – от СБП до платежных стикеров и pay-сервисов. Люди ценят скорость, удобство и безопасность таких платежей, а наличные все чаще остаются только для особых случаев – например, подарков или чаевых. Безналичные платежи становятся не просто технологией, а привычной частью повседневной жизни и скоро деньги будут дарить не в праздничных конвертах, а отправлять с цифровым поздравлением», – рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Исследование проведено среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных