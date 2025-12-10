Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 декабря 2025 07:00Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель
09 декабря 2025 16:20Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта
09 декабря 2025 15:15Плату за ЖКУ повысят в нижегородских муниципалитетах: комментарий РСТ
09 декабря 2025 14:49Нижегородский производитель окон увеличит выработку благодаря нацпроекту
09 декабря 2025 10:50Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году
08 декабря 2025 18:00Нижний Новгород может добиться списания 8,5 млрд рублей бюджетных кредитов
08 декабря 2025 17:06Еще 12,4 млрд рублей направят на продление Автозаводской линии метро
08 декабря 2025 16:33Сетевая компания из Нижнего Новгорода стала 303-м участником федпроекта "Производительность труда"
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
08 декабря 2025 15:00Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах
Экономика

Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель

10 декабря 2025 07:00 Экономика
Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель

В Нижегородской области разработан законопроект, предусматривающий установление единой выкупной цены на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, стоимость выкупа предлагается зафиксировать на уровне 15% от кадастровой стоимости.

Проект закона №1517-7 от 8 декабря 2025 года был опубликован на официальном сайте Законодательного собрания региона.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время в области действуют разные ставки выкупной стоимости: по одному региональному нормативному акту — 10%, по другому — 15%. Это создает правовую неопределенность и неравные условия для участников рынка.

Предлагаемая единая ставка в 15% соответствует верхнему пределу, установленному федеральным законодательством, и, как подчеркивают разработчики, направлена на упрощение и унификацию порядка выкупа сельхозземель.

Для аграриев, которые подали заявки на оформление участков до вступления закона в силу, сохранятся прежние условия. В проекте предусмотрены переходные положения, позволяющие завершить сделки по старым ставкам.

Как указано в пояснении к документу, принятие законопроекта призвано усовершенствовать региональное законодательство в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить его соответствие федеральным нормам.

Ранее сообщалось, что нижегородский Росреестр дал разъяснения жителям региона по правилам использования земельных участков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законопроекты Земельные участки Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 09:16Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК
01 ноября 2025 16:27Гранты более чем на 26 млн рублей вручили нижегородским предприятиям АПК
03 сентября 2025 11:01Собственник вернул более 5 га в сельхозоборот в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных