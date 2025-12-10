Нижегородские власти предложили уравнять выкупную цену сельхозземель Экономика

В Нижегородской области разработан законопроект, предусматривающий установление единой выкупной цены на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, стоимость выкупа предлагается зафиксировать на уровне 15% от кадастровой стоимости.

Проект закона №1517-7 от 8 декабря 2025 года был опубликован на официальном сайте Законодательного собрания региона.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в настоящее время в области действуют разные ставки выкупной стоимости: по одному региональному нормативному акту — 10%, по другому — 15%. Это создает правовую неопределенность и неравные условия для участников рынка.

Предлагаемая единая ставка в 15% соответствует верхнему пределу, установленному федеральным законодательством, и, как подчеркивают разработчики, направлена на упрощение и унификацию порядка выкупа сельхозземель.

Для аграриев, которые подали заявки на оформление участков до вступления закона в силу, сохранятся прежние условия. В проекте предусмотрены переходные положения, позволяющие завершить сделки по старым ставкам.

Как указано в пояснении к документу, принятие законопроекта призвано усовершенствовать региональное законодательство в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения и обеспечить его соответствие федеральным нормам.

