Экономика

Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта

09 декабря 2025 16:20 Экономика
Нижегородский стартап получил 5 млн рублей в виде гранта

Фото: технопарк "Анкудиновка"

Пять миллионов рублей грантовой поддержки получил «Инжиниринговый центр Саров», став победителем конкурса «Старт-Цифровые технологии-1», который проводится Фондом содействия инновациям (ФСИ) и реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Максимальный размер гранта по конкурсу «Старт-ЦТ-1» составляет 5 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на проведение НИОКР, закупку материалов и комплектующих, оплату труда, услуги соисполнителей, а также использование или аренду облачных сервисов.

Подобрать подходящий конкурс и подготовить заявку участникам помогают специалисты регионального представительства ФСИ — технопарка «Анкудиновка». Эксперты сопровождают команды на всех этапах проекта, предоставляя консультационную и организационную поддержку.

«Конкурс «Старт-ЦТ-1» расширяет возможности нижегородских разработчиков в создании российских цифровых решений для промышленности и высокотехнологичных отраслей. С момента запуска программы поддержано 13 проектов из Нижегородской области на общую сумму 41 миллион рублей. В этом году победил проект, направленный на создание модульной технологичной системы для более эффективного выращивания растений», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания «Инжиниринговый центр Саров» получила грант на разработку экспериментального образца и проведение его испытаний.

«Оказаться в числе лидеров федерального конкурса — важное для региона событие. Это доказывает, что наши ИТ-специалисты конкурентоспособны на самом высоком уровне. Такие успехи стали возможны благодаря активной и целенаправленной поддержке индустрии ИТ в Нижегородской области. Совсем недавно стало известно, что наши меры поддержки ИТ были признаны самыми эффективными в стране второй год подряд», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Руководитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев сообщил, что конкурс «Старт-ЦТ-1» способствует запуску цифровых технологических решений, ориентированных на потребности ключевых отраслей — от агропромышленного комплекса до машиностроения, энергетики, транспорта и авиации.

«Мы продолжаем активно работать с командами, которые стремятся внедрять собственные разработки в промышленность. Конкурс поддерживает проекты, готовые перейти от идеи к прототипу и последующей коммерциализации», — подчеркнул Тимур Радаев.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

Теги:
Гранты Промышленность Технопарк
