Общество

Глава "Т Плюс" посетил объекты компании в Нижегородской области

01 ноября 2025 07:45 Общество
Глава Т Плюс посетил объекты компании в Нижегородской области

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил объекты компании в Дзержинске и Кстове.

Он осмотрел основные цеха Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, провёл совещания с руководством станций и проконтролировал выполнение ремонтных и инвестиционных программ Нижегородского филиала «Т Плюс». 

Как доложили Павлу Сниккарсу, специалисты филиала последовательно оптимизируют производственные процессы на ТЭЦ и внедряют современные ресурсосберегающие технологии. Ввод нового котельного оборудования, модернизация водоподготовительных установок всех станций, применение современных цифровых систем управления технологическими процессами за последние годы существенно повысили надёжность и эффективность работы ТЭЦ, улучшили их экологические показатели. 

При посещении Кстовских и Дзержинских тепловых сетей Глава компании проверил подготовку энергообъектов к отопительному сезону. В этом году энергетики «Т Плюс» заменили в регионе 14 км трубопроводов теплоснабжения и горячей воды и реконструировали павильон № 4 магистральных тепловых сетей в Дзержинске. Нижегородский филиал «Т Плюс» полностью реализовал планы летней ремонтной кампании 2025 года и сделал всё необходимое, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение жителей предстоящей зимой. 

Кроме того, в Кстове Павел Сниккарс посетил офис «ЭнергосбыТ Плюс». Глава «Т Плюс» пообщался с клиентами и взял под контроль решение вопросов, с которыми они обратились к специалистам.

Ранее Генеральный директор побывал на Сормовской ТЭЦ, где в октябре энергетики ввели в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт и модернизировали насосную горячего водоснабжения.

Теги:
Т Плюс
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных