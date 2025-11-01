За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости

Фото:
В Нижнем Новгороде 8 ноября пройдет четвертая городская экологическая акция (0+) по приему изношенных автомобильных шин. В этот день жители города смогут сдать непригодные к дальнейшему использованию покрышки на специально оборудованных площадках.
Сбор будет организован с 13:00 до 15:00 на двух локациях: на наземной парковке торгово-развлекательного центра "Жар-Птица" со стороны площади Советской и на парковке ТРК "Седьмое небо" — напротив входа в торговый комплекс, сразу за магазином "Максидом".
К приему принимаются шины от легковых автомобилей без ниппелей, в том числе шипованные. Также можно будет сдать покрышки от грузовых машин диаметром не более 1200 миллиметров.
Первые участники акции получат небольшие сладкие подарки.
Организаторы напоминают, что не стоит приносить окрашенные и сильно загрязненные шины, изделия из покрышек в виде садовых фигур и арт-объектов, а также шины от сельскохозяйственной техники с диаметром свыше 1200 миллиметров и монолитные полиуретановые колеса от погрузчиков, тележек и другой спецтехники.
По словам организаторов, неправильно утилизированные шины наносят серьезный вред экологии: на свалках они выделяют токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы. Все собранные в рамках акции покрышки будут переданы на предприятие, специализирующееся на переработке резины. Полученное из вторсырья покрытие используется, в частности, при производстве дорожных материалов.
По результатам предыдущих подобных мероприятий нижегородцы уже собрали свыше 15,5 тонны старых шин, направленных на переработку.
Подробная информация об акции опубликована в социальных сетях организаторов https://vk.com/ekostolica и https://t.me/ecologicthinking.
Ранее сообщалось, что пункты приема вторсырья продолжат работу в Нижнем Новгороде при поддержке региональных властей.
