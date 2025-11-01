Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 ноября 2025 10:33Нижегородские общественные наблюдатели примут участие во Всероссийском конгрессе
01 ноября 2025 10:25За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости
01 ноября 2025 10:07Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
01 ноября 2025 09:45Чем сейчас занимается экс-гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов
01 ноября 2025 09:23Молодёжь "Т Плюс" определила ключевые направления развития сообщества на корпоративном форуме в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 09:00Власти обновили дизайн-код для Грузинской в Нижнем Новгороде
01 ноября 2025 08:00Нижегородских водителей общественного транспорта обяжут соблюдать дресс-код
01 ноября 2025 07:45Глава "Т Плюс" посетил объекты компании в Нижегородской области
31 октября 2025 19:42Городецкий гидроузел начнут использовать в тестовом режиме с 2026 года
31 октября 2025 19:04Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса
Общество

За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости

01 ноября 2025 10:25 Общество
За сдачу старых шин в Нижнем Новгороде будут дарить сладости

Фото: команда "Нижний Новгород – экологическая столица"

В Нижнем Новгороде 8 ноября пройдет четвертая городская экологическая акция (0+) по приему изношенных автомобильных шин. В этот день жители города смогут сдать непригодные к дальнейшему использованию покрышки на специально оборудованных площадках.

Сбор будет организован с 13:00 до 15:00 на двух локациях: на наземной парковке торгово-развлекательного центра "Жар-Птица" со стороны площади Советской и на парковке ТРК "Седьмое небо" — напротив входа в торговый комплекс, сразу за магазином "Максидом".

К приему принимаются шины от легковых автомобилей без ниппелей, в том числе шипованные. Также можно будет сдать покрышки от грузовых машин диаметром не более 1200 миллиметров.

Первые участники акции получат небольшие сладкие подарки.

Организаторы напоминают, что не стоит приносить окрашенные и сильно загрязненные шины, изделия из покрышек в виде садовых фигур и арт-объектов, а также шины от сельскохозяйственной техники с диаметром свыше 1200 миллиметров и монолитные полиуретановые колеса от погрузчиков, тележек и другой спецтехники.

По словам организаторов, неправильно утилизированные шины наносят серьезный вред экологии: на свалках они выделяют токсичные вещества, загрязняющие почву и водоемы. Все собранные в рамках акции покрышки будут переданы на предприятие, специализирующееся на переработке резины. Полученное из вторсырья покрытие используется, в частности, при производстве дорожных материалов.

По результатам предыдущих подобных мероприятий нижегородцы уже собрали свыше 15,5 тонны старых шин, направленных на переработку.

Подробная информация об акции опубликована в социальных сетях организаторов https://vk.com/ekostolica и https://t.me/ecologicthinking.

Ранее сообщалось, что пункты приема вторсырья продолжат работу в Нижнем Новгороде при поддержке региональных властей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Экология
Поделиться:
Новости по теме
01 августа 2024 18:51Почти 150 тонн покрышек собрали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных