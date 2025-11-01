Бригада психиатрической помощи продолжила работу в Дзержинске Общество

Фото: Максим Герасимов

Психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщил представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее среди жителей города распространялись опасения, что с началом ноября специализированная бригада может прекратить работу. Горожане выражали обеспокоенность возможным отсутствием экстренной психиатрической помощи.

Однако, как стало известно после общения с медицинским персоналом, ситуация полностью контролируется. Специализированная бригада продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с установленным графиком.

