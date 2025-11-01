Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Бригада психиатрической помощи продолжила работу в Дзержинске

01 ноября 2025 16:07 Общество
Бригада психиатрической помощи продолжила работу в Дзержинске

Фото: Максим Герасимов

Психиатрическая служба экстренного реагирования в Дзержинске продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщил представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее среди жителей города распространялись опасения, что с началом ноября специализированная бригада может прекратить работу. Горожане выражали обеспокоенность возможным отсутствием экстренной психиатрической помощи.

Однако, как стало известно после общения с медицинским персоналом, ситуация полностью контролируется. Специализированная бригада продолжает выполнять свои обязанности в соответствии с установленным графиком.

Ранее сообщалось, что в Балахне начал работать эндокринолог из Йемена.

Нижегородцам также рассказали о графике работы поликлиник в ноябрьские праздники.

Теги:
Врачи Здравоохранение
