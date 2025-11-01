Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Эндокринолог из Йемена начал принимать пациентов в Балахне

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Эндокринолог Аль Абси Ахмед Аднан Абдурахман, родом из Йемена, начал работать в Балахне. Молодой специалист принимает пациентов в поликлинике микрорайона Правдинск, сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Доктор Абдурахман окончил Ставропольский медицинский университет. В Нижегородскую область он переехал недавно по приглашению исполняющего обязанности главного врача Балахнинской ЦРБ Олега Чернова.

Выбор профессии для Ахмеда был личным: он сам живёт с диагнозом "сахарный диабет".

Центральная районная больница оказывает молодому врачу поддержку, в том числе помогает с арендой жилья. В ближайших планах учреждения — запуск бесплатной Школы пациентов для балахнинцев с диабетом. Поделиться опытом согласились специалисты из эндокринологического центра 33-й больницы.

Ранее сообщалось, что врачи спасли нижегородку от тяжелых последствий укуса гадюки.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных