01 ноября 2025 16:40 Экономика
В городском округе Выкса завершен ремонт дорог, запланированных на 2025 год

Фото: ГУАД Нижегородской области

В городском округе Выкса Нижегородской области завершен ремонт дорог, запланированных на 2025 год по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Работы выполнены на трех ключевых участках общей протяженностью около 18 км. Подрядчики привели в нормативное состояние дороги по маршрутам «Выкса - Нижняя Верея - зона отдыха», «Подъезд к г. Выкса от а/д Владимир - Муром - Арзамас» и «Новодмитриевка - Семилово». Общая стоимость контракта составляет 351 млн рублей.

«Выкса - это промышленный центр с градообразующим предприятием, где вопросы логистики стоят на первом месте, а ее основа - как минимум, качественные дороги. Своевременное выполнение дорожных работ по нацпроекту напрямую влияет на экономику округа и комфорт жителей, улучшая связность территорий и сокращая транспортные издержки», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Кроме того, в городском округе Выкса уже разыграны контракты на ремонт пяти участков автомобильных дорог общей протяженностью около 35 километров в 2026 году. При этом часть работ на новых объектах может быть начата уже в текущем году, что позволит сократить нагрузку на дорожную сеть в будущем сезоне и обеспечить выполнение плана в сжатые сроки.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог в Нижегородской области проводится по программе «Безопасные качественные дороги, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных