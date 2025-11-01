Евгений Люлин: "Нижегородские аграрии показывают другим, как надо работать в условиях санкций" Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

«Сегодня по традиции чествуем нижегородских аграриев и переработчиков. Именно они своим трудом обеспечивают самый главный суверенитет – продовольственный! Успехи сельского хозяйства лежат в основе развития промышленности, науки. Ведь никакая ИТ-технология никогда не заменит человеку завтрак, обед и ужин. Праздник встретили достижениями. Почти 2 млн тонн зерна собрано в Нижегородской области. Средняя урожайность – 32 центнера с га! И это не рекорд, а норма! Полностью обеспечили регион картофелем, овощами. Наращиваем производство молока, мяса, птицы. Самое главное – отрасль изменилась качественно. Помню времена, когда предприятия не знали, чем платить зарплаты и сидели в долгах. Сейчас сельское хозяйство прибыльнее многих других отраслей. Вся господдержка с лихвой компенсируется поступлениями налогов в бюджет», - написал в своих социальных сетях председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. На Нижегородской ярмарке 1 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Инвесторы заявили сотню проектов в нашем АПК и готовы вложить 86 млрд рублей! А ведь мы живем не на Кубани, а в Нижегородской области, где еще лет 30 назад деревню называли «черной дырой», куда сколько ни вкладывай, толку не будет. Труд аграриев и системная господдержка сделали, казалось, невозможное: в наше село поверили! Еще недавно мы завидовали белорусам, которые, начав с того же советского наследия, что и мы, умудрились создать агропром, зарабатывающий сотни миллионов долларов. А сегодня уже нижегородские производители наращивают экспорт. Майонез, соусы, маргарин, мед – в топе российских поставок за рубеж. И это только начало большого пути. Аграрии показывают другим, как надо работать в условиях санкций. Переходят на отечественную технику, технологии, семена. Не ждут, а продолжают движение вперед!» - подчеркнул спикер регионального парламента.