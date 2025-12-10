Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Нижегородка заплатит более 29 млн рублей за незаконный песчаный карьер

10 декабря 2025 10:51 Экономика
Жительница Нижегородской области обязана выплатить более 29 млн рублей за серьёзный вред, нанесённый почве. Такое решение вынес Краснобаковский межрайонный суд по иску регионального Управления Россельхознадзора.

Как выяснилось, на участке сельхозназначения в Краснобаковском округе женщина организовала незаконный карьер по добыче песка. Его площадь составила свыше 4,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, на соседней территории в 200 квадратных метров плодородный слой земли был перекрыт буртом.

Всего пострадал участок площадью более 7 гектаров, входящий в земельный массив компании "Зубилиха". Земля не используется по назначению и не введена в сельскохозяйственный оборот.

Специалисты отобрали почвенные пробы и зафиксировали резкое ухудшение её качества. Содержание подвижного калия снизилось на 88%, органического вещества — на 84%, а подвижного фосфора — на 95%.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения — по статьям 8.6 и 8.7 КоАП РФ.

Решение о взыскании вступило в законную силу 8 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что с начала года нижегородские предприятия причинили ущерб окружающей среде на сумму 450 млн рублей.

