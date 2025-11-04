Люлин: традиция народного единения, начавшаяся в Нижнем, жива и сегодня Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

3 ноября в Москве завершился финальный этап ежегодной акции "Алтарь Отечества". Об этом на своем МАХ-канале сообщил спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

В эти дни он, представители правительств Москвы и Нижегородской области, корпорации "Росатом" и Нижегородского землячества участвуют в мероприятиях, посвященных подвигу нижегородского ополчения в столице. Делегация вышла 31 октября по маршруту народного ополчения и прошла через все города, где Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский вдохновляли жителей встать на защиту страны.

Как отметил Люлин, сегодня участники "Алтаря Отечества" символически "вступили" в Москву, как это сделало Нижегородское ополчение в 1612 году. Вместе с единомышленниками из разных регионов они возложили цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади. По его словам, позади несколько насыщенных дней пути, многочисленные встречи и концерты в городах, за время которых участники почувствовали себя единой командой и по-новому осмыслили, какие испытания выпали на долю предков.

Также председатель регионального парламента напомнил, что в XVII веке не было ни автобусов, ни нормальных дорог, однако патриотический подъем был столь силен, что в каждом пункте к ополчению присоединялись новые силы. Маршрут пролегал через Нижний Новгород, Кинешму, Юрьевец, Кострому, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад. С тех пор прошли четыре века, но, как убедились участники поездки, традиция народного единения, зародившаяся в Нижнем, по-прежнему жива. В каждом городе артистов встречали с воодушевлением: люди, по словам спикера, соскучились по "родному" искусству.

Самое существенное, подчеркнул он, заключается в том, что повсюду помнят об "Алтаре Отечества" и чтят героев 1612 года. Это означает, что посеянные четверть века назад семена дали плоды: появились памятники в честь ополчения, снимаются фильмы, сложились традиции празднования Дня народного единства. "Но надо двигаться дальше", — добавил Люлин.

Он уточнил, что подробности планов пока раскрывать не будет, однако намерен расширять сотрудничество и продвигать "Алтарь Отечества" по всей России. По его словам, важно, чтобы люди знали и помнили, кому обязаны независимостью и свободой, гордились народными героями и нашей страной.