Евгений Люлин поздравил жителей Нижегородской области с Днем народного единства Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Евгений Люлин поздравил жителей Нижегородской области с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

"Поздравляю всех с самым нижегородским праздником – Днем народного Единства! Четыре века отделяют нас от освобождения Москвы ополчением 1612 года. Однако значение этого события не становится меньше. Вдумайтесь! Не поднимись народ тогда, мы бы сейчас жили не в России. И говорили бы не по-русски. И ходили бы в костел, а не в церковь. Сто или двести лет тому назад никому не надо было объяснять, кто такие Минин и Пожарский. Пушкин писал "Бориса Годунова". Молодой Шаляпин исполнял в нашем драмтеатре арию Ивана Сусанина из оперы Глинки "Жизнь за царя". Вряд ли он мог предположить, что век спустя Нижний будет возвращать стране память о подвиге ополчения. И ведь вернули! Добились учреждения нового национального праздника. Помогли России после нескольких десятилетий забвения заново переосмыслить подвиг народных героев, спасителей Отечества", - написал в своих социальных сетях спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сейчас День народного Единства приобрёл особое значение. Пытаясь лишить нас будущего, Запад промывает мозги молодежи. Традиционные ценности подменяет мусором. У нас есть свои герои, которыми гордились предки и будем гордиться мы. Сегодня мы вспоминаем патриарха-мученика Гермогена. Князя Пожарского. Козьму Минина. Каждого ополченца. Людей разных народов и вер, вместе сражавшихся за свое право жить свободно, своим умом. Сегодня у нас снова хотят отобрать это право. И снова, по примеру своих предков, мы готовы за него бороться. Поэтому наши земляки становятся добровольцами на СВО, ударно трудятся, сплачиваются вокруг власти, чтобы "купно за едино" привести Россию к Победе", - подчеркнул председатель регионального парламента.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в рамках акции "Алтарь Отечества". Церемония была посвящена 25-летию акции и Дню народного единства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, руководитель представительства правительства Нижегородской области в Москве Сергей Гранков, директор Балахнинского технического техникума Владимир Блинков, а также представители федеральных органов власти, региональных делегаций и общественных организаций.

"Позади несколько дней пути, яркие встречи, концерты в городах. Все как один говорят, что за это время стали командой. И осознали сколько трудностей преодолели наши предки. В 17 веке не было автобусов. И дорог тоже. Но патриотический подъем был такой, что в каждом городе к ополченцам присоединялись новые силы. Нижний, Кинешма, Юрьевец, Кострома, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад. Четыре века прошло. Однако участники поездки убедились, что традиция народного единения, зародившаяся в Нижнем, жива и поныне", - сказал Евгений Люлин.

В 2025 году акция "Алтарь Отечества" прошла под знаком трех юбилеев – 25-летия со дня ее основания, 20-летия праздника Дня народного единства и 80-летия Великой Победы. Эти даты объединили поколения и стали напоминанием о неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего России.

Завершилось мероприятие праздничным концертом в Краснознаменном зале Центрального Дома Российской Армии, где прозвучали музыкальные и поэтические произведения, посвящённые подвигу Минина и Пожарского, героизму защитников Отечества и духовному единству народов России.