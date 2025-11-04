Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео

Фото:
Певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал клип на песню сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, которую они спели вместе. Трек называется "4 ноября".
Артист отметил, что премьера музыкальной композиции состоится сегодня в рамках проекта "Современная музыкальная карта России" в национальном центре "Россия". На сцену Shaman выйдет вместе с нижегородцем Вайнбергом.
"Мы споем о любви и ответственности за родную землю, о ратных подвигах русских воинов. Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс", - отметил певец.
Отметим, что четырехминутный видеоклип полностью сгенерирован нейросетью. В нем, в частности, изображена территория нижегородской Стрелки с собором Александра Невского, футбольным стадионом и строящейся ледовой ареной.
Напомним, что Шаман уже не первый раз исполняет песню экс-гитариста "Любэ" Вайнберга. Ранее нижегородец написал песню "Минута молчания", ставшую саундтреком к военному фильму "В списках не значился" (12+). Ее исполнили Шаман, Вайнберг и солист "Любэ" Николай Расторгуев.
