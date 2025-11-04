Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Shaman

Певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал клип на песню сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга, которую они спели вместе. Трек называется "4 ноября".

Артист отметил, что премьера музыкальной композиции состоится сегодня в рамках проекта "Современная музыкальная карта России" в национальном центре "Россия". На сцену Shaman выйдет вместе с нижегородцем Вайнбергом.

"Мы споем о любви и ответственности за родную землю, о ратных подвигах русских воинов. Эта песня одинаково актуально звучала бы в боях у Полтавы, Бородино, за Брест, Сталинград и, конечно, наш Донбасс", - отметил певец.

Отметим, что четырехминутный видеоклип полностью сгенерирован нейросетью. В нем, в частности, изображена территория нижегородской Стрелки с собором Александра Невского, футбольным стадионом и строящейся ледовой ареной.

Напомним, что Шаман уже не первый раз исполняет песню экс-гитариста "Любэ" Вайнберга. Ранее нижегородец написал песню "Минута молчания", ставшую саундтреком к военному фильму "В списках не значился" (12+). Ее исполнили Шаман, Вайнберг и солист "Любэ" Николай Расторгуев.