Спортклубы Нижнего Новгорода проведут матчи в хохломской форме

Семь спортклубов Нижнего Новгорода объединились в пятом юбилейном проекте "Вместе за Нижний". В этом году он посвящен уникальному нижегородскому промыслу — хохломской росписи, сообщили в "Центре 800".
Новая экипировка спортсменов стала отражением богатства и разнообразия традиционной хохломы. Для каждого клуба создали собственный визуальный стиль — с уникальным цветом и орнаментом. Дизайнеры вдохновлялись работами мастеров разных эпох: в узорах можно увидеть мотивы росписи 30-х годов XX века и современные интерпретации XXI столетия.
"Наш проект наглядно доказывает, что хохломская роспись, которая развивается в Нижегородской области на протяжении трех столетий, органично вписывается в современность", — отметил в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.
Первые домашние игры (6+) в новой единой форме состоятся уже завтра, 5 ноября.
Сообщалось, что сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме.
