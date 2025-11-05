Экономист объяснил, как избежать блокировки при переводах между своими счетами Экономика

Фото: pixabay.com

Российские банки начали приостанавливать операции клиентов, которые переводят деньги между собственными счетами. Такие меры связаны с усилением контроля за операциями в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств.

Главный экономист компании "Инвойс Медиа" Александр Разуваев в беседе с порталом 360.ru рассказал, как можно снизить риск блокировки.

По его словам, при совершении каждого перевода стоит оставлять пояснение в назначении платежа и при необходимости заранее уведомлять банк.

"Подписывать каждый перевод сообщением однозначно. Предупреждать банк, идти в отделение", — отметил эксперт.

Разуваев подчеркнул, что считает подобные блокировки ошибочными. Он выразил надежду, что в ближайшее время порядок проведения таких операций станет более понятным и справедливым.

"Это неправильно — самому себе можно как угодно переводить. Считаю, что и переводы близким родственникам на любые суммы не должны блокировать. Надеюсь, все это устаканят. Это частная жизнь граждан, я бы ее не трогал", — добавил экономист.