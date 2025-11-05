Хоровод единства: масштабное праздничное мероприятие в честь 4 ноября состоялось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 800 человек собрал «Хоровод единства» в Автозаводском парке культуры. На праздник съехались гости со всей Нижегородской области. Фестиваль организован Советом муниципальных образований при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и регионального отделения партии «Единая Россия».

Важным событием праздника стало награждение. В рамках мероприятия были отмечены активисты местных отделений партии: Советского, Нижегородского, Сормовского, Приокского районов Нижнего Новгорода, Навашинского, Лукояновского, Краснооктябрьского, Дальнеконстантиновского, Воскресенского и Балахнинского муниципальных округов. Коллективы этих подразделений получили благодарственный грамоты за «значительный вклад в развитие Нижегородской области и активную реализацию народной программы партии “Единая Россия”».

В рамках работы по развитию и углублению партийной деятельности на местах, были отмечены самые активные пользователи мобильного приложения «ВВЕРХ.ПРО» за «активное участие в реализации проекта на территории Нижегородской области».

«Несмотря на дождливую погоду, настроение на фестивале отличное. Здесь чувствуется единство. Приятно, что именно в этот народный праздник мне вручили благодарственную грамоту. Это мотивирует на дальнейшую работу», – поделилась исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Нижегородского района Маргарита Ширяева.

Фестиваль продолжила насыщенная праздничная программа. Ярким и символичным событием стал хоровод. Более 200 человек соединились в едином движении. По замыслу организаторов, акция демонстрирует сплоченность и согласие жителей Нижегородской области.

«Хоровод — это древний символ единения, и сегодня мы видим, как эта живая нить связывает поколения, территории и народы Нижегородской земли. В этом наша настоящая сила — в умении быть вместе и сообща добиваться общих целей», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области, руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Филипенко.

На центральной площадке фестиваля организовали различные мастер-классы. Гости могли изготовить собственными руками поздравительные и памятные открытки, посвященные Дню народного единства. Мастера показывали, как расписать деревянные фигурки и нарисовать медведя.

«Медведь – это олицетворение России, поэтому именно он и стал центральной фигурой нашего мастер-класса. Такие творческие занятия объединяют людей, особенно, в этот важный для нашей страны праздник. Сила народа в единстве, и только сплотившись мы можем преодолеть все вызовы, которые нам предлагает сегодняшний мир», — пояснила педагог МБОУ ДО «Дом детского творчества Советского района» Светлана Гортинская.

Вторая фестивальная площадка расположилась у паркового озера. Члены «Федерации зимнего плавания Нижегородской области» провели оздоровительную акцию по закаливанию в воде. После разминки под профессиональным руководством опытных «моржей», все желающие отправились окунаться в озеро. Завершилась процедура горячим чаем и сладостями.

«Наш заплыв в первую очередь направлен на популяризацию здорового образа жизни. Мы хотим, чтобы наше поколение было сильным, здоровым и успешным, поэтому на собственном примере показываем, что нужно закаляться и заниматься спортом», — рассказал председатель комиссии по развитию физической культуры и спорта Президиума регионального политического совета НРО партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

В праздничном закаливании приняли участие более 100 жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Также в Балахне активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню народного единства. Всех присутствующих с праздником поздравил ветеран СВО, лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Роман Зыков.

«Сила России в единстве и дружбе народов. Только вместе мы сможем преодолеть все невзгоды и трудности, которые выпадают на долю нашей родной страны», – отметил Роман Зыков.

Рядом на площади Минина в «Доме Москвы» молодогвардейцы организовали выставку современного оружия, где любой желающий смог примерить экипировку, научиться собирать и разбирать автомат.