Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития

05 ноября 2025 12:07 Общество
Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития. Для родителей и их детей организовали бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия на Нижегородской ярмарке. В общей сложности площадки Института демографического развития посетили около 700 человек.

В рамках программы «ОСНОВА –  нижегородский проект жизни» гостям предлагали поучаствовать в мастер-классах. Посетители освоили создание фигурных картин из золотой фольги, декоративных значков «Русский сувениръ» и миниатюрных башен Нижегородского кремля со светодиодным фонариком внутри. Кроме того, участники праздника получили печенье с предсказаниями, сделали фотографии для семейного архива, а также раскрасили большую раскраску в виде матрешки и оставили на ней послания.

Как отметили в АНО «Институт демографического развития», тематические зоны посетили не только местные жители, но и гости региона. Площадка ярмарки стала пространством для межпоколенческого диалога и совместного культурного отдыха семей.

«Нижегородская ярмарка обладает уникальным историческим значением – это символ экономической и культурной идентичности нашей земли. Здесь все дышит многовековыми традициями торговли, искусством ремесел и живой деловой атмосферой. Это очень созвучно задачам, которые ставит перед собой Институт демографического развития: объединять семьи и укреплять живую связь с традициями региона. Мы проводим массовые мероприятия для нижегородцев как в период праздников, так и в обычные дни. Так, недавно в самом сердце столицы Приволжья – Нижегородском кремле – заработал молодежно-семейный центр «Манеж»: здесь жители всех возрастов могут присоединиться к лекциям, мастер-классам, музыкальным вечерам и другим интересным событиям», – прокомментировал директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025-го по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных