Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития Общество

Фото: Институт демографического развития Нижегородской области

Семьи нижегородцев отметили День народного единства вместе с Институтом демографического развития. Для родителей и их детей организовали бесплатные развлекательные и познавательные мероприятия на Нижегородской ярмарке. В общей сложности площадки Института демографического развития посетили около 700 человек.

В рамках программы «ОСНОВА – нижегородский проект жизни» гостям предлагали поучаствовать в мастер-классах. Посетители освоили создание фигурных картин из золотой фольги, декоративных значков «Русский сувениръ» и миниатюрных башен Нижегородского кремля со светодиодным фонариком внутри. Кроме того, участники праздника получили печенье с предсказаниями, сделали фотографии для семейного архива, а также раскрасили большую раскраску в виде матрешки и оставили на ней послания.

Как отметили в АНО «Институт демографического развития», тематические зоны посетили не только местные жители, но и гости региона. Площадка ярмарки стала пространством для межпоколенческого диалога и совместного культурного отдыха семей.

«Нижегородская ярмарка обладает уникальным историческим значением – это символ экономической и культурной идентичности нашей земли. Здесь все дышит многовековыми традициями торговли, искусством ремесел и живой деловой атмосферой. Это очень созвучно задачам, которые ставит перед собой Институт демографического развития: объединять семьи и укреплять живую связь с традициями региона. Мы проводим массовые мероприятия для нижегородцев как в период праздников, так и в обычные дни. Так, недавно в самом сердце столицы Приволжья – Нижегородском кремле – заработал молодежно-семейный центр «Манеж»: здесь жители всех возрастов могут присоединиться к лекциям, мастер-классам, музыкальным вечерам и другим интересным событиям», – прокомментировал директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

Напомним, работа по стабилизации демографической ситуации в регионе ведется в соответствии с целями и задачами нового национального проекта «Семья». По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина период с 2025-го по 2030 год также объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области.