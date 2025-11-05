Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Эксперты: в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах

05 ноября 2025 15:13 Общество
Эксперты: в Нижегородской области количество DDoS‑атак ниже, чем в соседних регионах

Фото: Кирилл Мартынов

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за третий квартал 2025 года. Поволжье сохраняет первенство по числу киберугроз с начала года, однако Нижний Новгород подвергся меньшему числу атак, чем остальные крупные регионы округа.

С июля по сентябрь RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тысяч кибератак по всей России. На организации ПФО пришлось 17% от федеральных DDoS-атак, с начала года он удерживает первое место по количеству киберинцидентов в стране.

Ключевыми мишенями киберпреступников стали сфера телекоммуникаций, интернет-торговли и нефтегазового сектора. Суммарно на них пришлось более 80 % от общего объёма инцидентов. Специалисты RED Security — дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности — отметили рост атак на организации государственного сектора различных областей Поволжья, а также сферы строительства и транспорта. В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Самарская область, Саратовская область и Башкортостан. Почти 90% всех DDoS-атак в Поволжье были зафиксированы в этих регионах.

Самая мощная DDoS-атака в Поволжье в пике достигла 38 Гбит/с. Рекорд по длительности установила атака на самарского телеком оператора — она продолжалась 6,5 часов.

«Хактивисты наращивают активность в Поволжье, а методы нападений постоянно эволюционируют. Игнорировать риски — значит ставить собственный бизнес под удар, подвергаясь финансовым убыткам. Чтобы эффективно противостоять угрозам, компаниям необходимо регулярно проверять инфраструктуру на наличие уязвимостей, внедрять современные средства мониторинга и противодействия атакам, использовать надежные облачные сервисы и обучать персонал основам кибербезопасности», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

