Победителей конкурса "Профессионал-2025" наградили в Выксе Экономика

Фото: Ксения Гаврилова/ ОМК

ОМК подвела итоги заводского конкурса профессионального мастерства "Профессионал-2025" и наградила победителей. Соревнование прошло в шестой раз на выксунской площадке компании и объединило сотни работников, стремящихся развивать свои навыки и строить карьеру.

В 2025 году в конкурсе участвовали около 500 сотрудников. После трех этапов испытаний - тестов, собеседований, практических заданий и проверки знаний по охране труда - в финал вышли 117 специалистов в десяти номинациях. Победителями стали 39 работников завода. В течение года они будут получать надбавку к зарплате, размер которой зависит от категории и занятого места.

Одним из новшеств конкурса стало использование искусственного интеллекта. На одном из этапов участники решали задачи по охране труда с помощью ИИ-платформы, что позволило объективно оценить их способность принимать решения в нестандартных ситуациях. Организаторы отметили успешный опыт и сообщили, что цифровые технологии планируют активнее применять и в дальнейшем.

По словам управляющего директора выксунского завода ОМК Александра Барыкова, конкурс объединяет работников самых разных возрастов - от 18 до 64 лет. Он отметил, что решающими для победы становятся не годы, а энергия и стремление к развитию. Руководитель также подчеркнул, что особенно радует активность молодежи, которая "ломает стереотипы и стремится побеждать".

В числе номинаций — лучшие электромонтеры, операторы станков с программным управлением, технологи, дефектоскописты, металлурги, слесари-ремонтники, крановщики, стропальщики, лаборанты, станочники широкого профиля, специалисты по автоматизации и наставники. Вместе с опытными мастерами в соревновании участвовали и студенты Выксунского металлургического колледжа имени А.А. Козерадского.

Особо отличился оператор машины непрерывного литья заготовок Антон Балихин, который занял призовые места сразу в двух номинациях — "Лучший универсал-технолог" и "Лучший металлург". Он отметил, что такие конкурсы мотивируют работников развиваться и делают производственные будни интереснее.