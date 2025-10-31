Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Первая группа резервистов "БАРС НН" заступит на дежурство 1 ноября

31 октября 2025 17:00 Общество
Первая группа резервистов БАРС НН заступит на дежурство 1 ноября

Фото: Дмитрий Музыка

Бойцы нижегородского резерва "БАРС-НН" завершили финальный этап подготовки перед началом боевого дежурства. Тренировки прошли ночью на полигоне в Нижегородской области. Основной упор сделали на отработку защиты от атак беспилотников в темноте, сообщили в региональном Военном комиссариате.

Как рассказал инструктор по огневой и тактической подготовке с позывным "Гугл", такие занятия особенно важны для охраны объектов энергетики и промышленности. На учениях бойцы стреляли по воздушным целям с разных позиций — из укрытий и с открытой местности. Для обнаружения "противника" использовали тепловизоры и приборы ночного видения.

Резервисты также прошли курс тактической медицины и тренировались в составе мобильных групп. Отрабатывали действия по сигналу тревоги: быстрое выдвижение на позиции, развертывание и отражение атаки дронов с помощью штатного оружия. По мишеням стреляли на дистанциях от 100 до 400 метров. Для точности использовали лазерные целеуказатели.

Инструктор по борьбе с беспилотниками с позывным "Озилот" отметил, что уровень подготовки добровольцев заметно вырос. По его словам, участники не только справляются с задачами, но и стремятся развиваться дальше.

Один из бойцов, стрелок мобильной группы Денис поделился впечатлениями от учений. По его словам, ночные тренировки сильно отличаются от дневных — и по условиям, и по сложности. Но именно они помогли улучшить навыки стрельбы и повысить уверенность.

Командир группы Эдуард добавил, что его подчиненные научились определять направление полета дронов даже по звуку. Он уверен, что команда готова действовать как днем, так и ночью.

С 1 ноября первая группа резервистов заступит на дежурство. Их основной задачей будет защита промышленных предприятий от возможных воздушных атак.

Напомним, служба в составе "БАРС-НН" проходит только в пределах Нижегородской области, участники не направляются в зону специальной военной операции.

Добровольцы заключают контракт с Министерством обороны через местные военкоматы. Главная особенность службы — возможность совмещать ее с основной работой. На время сборов за резервистами сохраняются рабочее место и зарплата. Участникам предоставляют современное обмундирование, питание, медицинскую помощь и страхование.

Ранее военный комиссар Нижегородской области рассказал, кого набирают в мобилизационный резерв.

