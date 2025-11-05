Все больше университетов присоединяются к программе "Стартап как диплом" Экономика

Программа работает по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Ее развитие - стратегически важный шаг для подготовки нового поколения специалистов. В отличие от традиционной дипломной работы, которая часто носит теоретический характер, создание стартапа требует от студента комплексного применения знаний на практике: это и глубокое погружение в предметную область, и разработка жизнеспособного продукта, и навыки маркетинга, финансового моделирования и командообразования. Важность же самих стартапов заключается в их роли как двигателей инноваций и экономического роста. Именно стартапы, рождая принципиально новые технологии и бизнес-модели, создают рабочие места, усиливают конкурентоспособность страны на глобальной арене и предлагают решения актуальных социальных и рыночных проблем. Таким образом, поддерживая эту инициативу, вузы не просто выдают дипломы, а фактически выращивают кадровый резерв для технологического суверенитета и экономики будущего.

Развитие стартапов поддерживает платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS. Ее инициативы соответствуют целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

31 октября команда платформы GenerationS провела Invest Day по направлению «Искусственный интеллект». Свои решения инвесторам, экспертам и представителям крупных корпораций представили 8 перспективных стартапов – от анализа видеоконтента для создания актуальных рекламных кампаний до ИИ-решений в сфере информационной безопасности.

InvestDay стал площадкой для диалога, где корпорации смогли обозначить свои стратегические вызовы, а технологические компании – предложить готовые решения для их преодоления. Более 100 представителей ведущих венчурных фондов и корпораций приняли участие в мероприятии, чтобы найти проекты для потенциального инвестирования и пилотирования.

Директор по инновациям и технологическому развитию GenerationS Екатерина Петрова: «Одна из наших ключевых задач – создание эффективной экосистемы и инфраструктуры для отбора и внедрения прорывных решений, где корпорации получают доступ к верифицированным технологиям, фонды — к перспективным проектам, а стартапы — к реальным рынкам сбыта и инвесторам. Сегодня наши партнеры отмечают роль GenerationS, как стратегического интегратора, который не только находит и формирует технологические тренды, но и обеспечивает полный цикл поддержки всех участников – от экспертной оценки до пилотирования и последующего масштабирования успешных проектов. Именно такой комплексный подход позволяет создавать устойчивые связи между всеми участниками инновационного процесса и формировать новые точки роста для российской технологической экосистемы».

В рамках мероприятия также выступили три отраслевых эксперта, которые выделили ключевые тренды и точки роста для рынка искусственного интеллекта в России.

Особый интерес у участников вызвали решения в области компьютерного зрения для ритейла, платформы для автоматизации маркетинговой стратегии, разработка персонализированного плана БАД и интеллектуальные системы кибербезопасности. По итогам мероприятия несколько участников уже получили заинтересованность со стороны корпораций, а также венчурных фондов. Успешные кейсы станут основой для дальнейшего развития российской технологической экосистемы и укрепления конкурентных позиций отечественных компаний на глобальной арене