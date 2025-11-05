В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX Общество

Некоторые Telegram-каналы начали распространять фейк о том, что украинские боевики якобы используют российский мессенджер MAX для управления своими дальнобойными беспилотниками. Автор сообщения ссылается на инструкцию, созданную с помощью нейросети, выяснил 360.ru.

В инструкции, которая была распространена, показано, как с помощью этого мессенджера можно передавать команды беспилотным летательным аппаратам.

Авторы сообщения утверждают, что боевики теперь используют не только традиционные каналы сотовой связи, но и современные платформы для обмена сообщениями, которые остаются доступными даже в условиях сложной оперативной обстановки.

Инструкция по использованию российского мессенджера MAX для управления беспилотниками была сгенерирована нейросетью, причём изначально документ был написан на английском языке, и некоторые термины были некорректно переведены на русский.

Например, company computer в документе ошибочно назван "бортовым компаньонским компьютером", хотя правильный перевод — "сопутствующий компьютер". Также быстрый двоичный протокол после перевода стал "легковесным и бинарным", что не соответствует оригиналу.

Ещё одной ошибкой авторов информации стало утверждение, что для управления беспилотником в мессенджере MAX необходимо создать специальный бот. Однако на данный момент такая возможность доступна только для верифицированных юридических лиц.

Кроме того, оригинальные программные интерфейсы российской платформы отличаются от тех, что указаны в документе.

Целью распространения этой информации является дискредитация нового отечественного мессенджера.