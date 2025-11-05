В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим Общество

Фракция "Справедливая Россия" предложила упростить процедуру получения социальной помощи для малообеспеченных граждан России. Законопроект, направленный на реализацию этой инициативы, был внесён в Государственную Думу Сергеем Мироновым, сообщает 360.ru.

Соавтором проекта стала Яна Лантратова, возглавляющая комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Миронов предложил сделать получение социальной помощи автоматическим процессом. Это означает, что выплаты для малоимущих семей и одиноких граждан будут продлеваться без необходимости подачи заявления, если органы соцзащиты не получат информацию об улучшении их финансового положения.

По мнению Миронова, такая мера особенно важна, так как многие россияне теряют государственную поддержку из-за уважительных причин, не позволяющих им вовремя подать заявление. Например, это могут быть проблемы со здоровьем, которые не позволяют человеку своевременно обратиться за помощью.

Миронов подчеркнул, что отсутствие своевременной подачи заявления не всегда связано с улучшением материального положения, а скорее с объективными обстоятельствами, нарушающими права граждан и снижающими эффективность системы социальной защиты в России.

При этом органы соцзащиты сохранят право запрашивать дополнительные документы о финансовом положении семьи, если это будет необходимо.