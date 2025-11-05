Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
05 ноября 2025 19:50 Общество
Арестович предрёк ВСУ потерю Запорожья и Днепра

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту** сделал пессимистичный прогноз о будущем украинского фронта.

По его словам, фронт уже фактически рушится, и Киеву следует готовиться к "ускоренно катастрофическим" событиям. Арестович возложил вину за сложившуюся ситуацию на высшее руководство страны, которое, по его мнению, демонстрирует неадекватность и ошибочную стратегию.

Одной из главных причин, приведших к нынешнему положению дел, Арестович назвал приказ удерживать линию боевого соприкосновения любой ценой. Эта тактика привела к бессмысленным потерям среди мотивированных бойцов. Сначала были отправлены добровольцы, затем мобилизованные. Несмотря на это, политическое руководство не меняет курс.

"Это безумие абсолютно", — заявил он.

Арестович предупредил о неизбежной потере Красноармейска (Покровска) и Купянска, что станет началом продвижения российских сил. Он предсказал дальнейшие потери в Запорожье и Днепропетровской области, вплоть до Днепра.

Виновником грядущих поражений и потерь, по словам Арестовича, будет исключительно высшее военно-политическое руководство Украины, которое продолжает оставаться в неадекватном состоянии.

Выводы Арестовича подтверждаются сообщениями украинских Telegram-каналов. Командиры жалуются на отказ бойцов ехать в Красноармейск из-за низкого уровня мотивации и роста числа дезертиров. Эксперты считают, что ВСУ на этом участке ожидает катастрофа, и каждый день отсрочки обходится всё дороже.

* Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** Лицо, внесенное в России в список иностранных агентов.

