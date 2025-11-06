Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Экономика
06 ноября 2025 14:15Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области
06 ноября 2025 12:12Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов
06 ноября 2025 09:16Глеб Никитин обсудил с главой Минсельхоза развитие нижегородского АПК
06 ноября 2025 07:00Павел Солодкий: "Оснований говорить о критическом снижении числа МСП в регионе нет"
05 ноября 2025 17:31Все больше университетов присоединяются к программе "Стартап как диплом"
05 ноября 2025 17:23ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов
05 ноября 2025 15:43Победителей конкурса "Профессионал-2025" наградили в Выксе
05 ноября 2025 11:58Предпринимателей в Нижегородской области может стать меньше
05 ноября 2025 11:32Нижегородцы тратят на платеж по ипотеке более 56% от зарплаты
05 ноября 2025 11:16Соцфонд назвал сумму максимального пособия по беременности в 2026 году
Экономика

06 ноября 2025
Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов

Спрос на аренду офисов в бизнес-центрах Нижнего Новгорода по-прежнему остается на низком уровне, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяну Романчеву. 

Эксперт подчеркнула, что эта тенденция начала формироваться еще в период пандемии, когда многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. После снятия ограничений значительная часть работников так и не вернулась в офисы.

"Дополнительно на ситуацию повлиял уход иностранных компаний с российского рынка, что также сократило количество арендаторов", — отметила Романчева.

По ее словам, сейчас основными арендаторами офисной недвижимости остаются туристические агентства, риэлторы и торговые организации. Несмотря на то, что часть их деятельности осуществляется дистанционно, встречи с клиентами по-прежнему предпочитают проводить лично.

Наибольшим спросом пользуются помещения площадью около 100 квадратных метров. Именно они чаще всего востребованы среди арендаторов.

Что касается арендных ставок, то за последний год они увеличились всего на 2%. Существенных изменений на рынке в ближайшие годы не ожидается: в 2026 году рост спроса и цен, по мнению Романчевой, маловероятен.

Кроме того, в городе не планируется строительство новых бизнес-центров. В перспективе, как отметила специалист, значительная часть офисной недвижимости будет сосредоточена в "Правительственном квартале" на площади Сенной.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде летом 2025 года спрос на новостройки вырос на 44%.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
