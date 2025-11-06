Нижегородские бизнес-центры теряют арендаторов Экономика

Спрос на аренду офисов в бизнес-центрах Нижнего Новгорода по-прежнему остается на низком уровне, сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяну Романчеву.

Эксперт подчеркнула, что эта тенденция начала формироваться еще в период пандемии, когда многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. После снятия ограничений значительная часть работников так и не вернулась в офисы.

"Дополнительно на ситуацию повлиял уход иностранных компаний с российского рынка, что также сократило количество арендаторов", — отметила Романчева.

По ее словам, сейчас основными арендаторами офисной недвижимости остаются туристические агентства, риэлторы и торговые организации. Несмотря на то, что часть их деятельности осуществляется дистанционно, встречи с клиентами по-прежнему предпочитают проводить лично.

Наибольшим спросом пользуются помещения площадью около 100 квадратных метров. Именно они чаще всего востребованы среди арендаторов.

Что касается арендных ставок, то за последний год они увеличились всего на 2%. Существенных изменений на рынке в ближайшие годы не ожидается: в 2026 году рост спроса и цен, по мнению Романчевой, маловероятен.

Кроме того, в городе не планируется строительство новых бизнес-центров. В перспективе, как отметила специалист, значительная часть офисной недвижимости будет сосредоточена в "Правительственном квартале" на площади Сенной.

