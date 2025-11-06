В Госдуме призвали ускорить внедрение детских сим-карт

Фото:
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал ускорить внедрение специальных сим-карт для детей, передаёт 360.ru. Спикер подчеркнул, что для этого потребуется внести изменения в законодательство, но депутаты готовы оперативно это сделать.
Володин отметил, что количество случаев, когда дети становятся жертвами телефонных и интернет-мошенников, за последние два года увеличилось на 30%. Он также указал, что использование детских сим-карт направлено на ограничение доступа несовершеннолетних к нежелательному контенту и определённым онлайн-сервисам.
По мнению Володина, такие меры помогут защитить детей от негативных последствий использования интернета и мобильной связи. Он выразил уверенность, что профильное министерство сможет в кратчайшие сроки внедрить детские сим-карты и обеспечить их доступность для всех нуждающихся.
Напомним, что в августе Минцифры предложило ввести в России специальные сим-карты для детей до 14 лет. При использовании таких карт ,удут ограничены некоторые сервисы, например, вход в социальные сети, а родители смогут получать геотреки своих детей.
Как сообщалось ранее, в России действуют новые правила оформления сим-карт: согласно закону, на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт совокупно по всем операторам.
