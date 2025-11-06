Холодец: от новогоднего застолья до американского гастрономического тренда

Фото:
Холодец, неотъемлемый атрибут новогодних праздников в России, неожиданно завоевал популярность в США. Американские приверженцы здорового образа жизни открыли для себя это блюдо благодаря высокому содержанию коллагена. Однако врачи предупреждают, что чрезмерное употребление холодца может привести к проблемам со здоровьем.
О новом тренде в американской кулинарии написала газета The New York Times. По мнению авторов, интерес к холодцу связан с растущим стремлением американцев к здоровому образу жизни. В США стали открываться рестораны, предлагающие необычные интерпретации этого блюда. Например, повара рисуют на поверхности холодца узоры или добавляют ингредиенты для изменения его цвета.
Холодец содержит большое количество коллагена, который является важным строительным материалом для организма. Этот белок полезен для кожи, суставов и волос. Однако врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с 360.ru предупредила, что употребление холодца не должно становиться заменой специализированным добавкам с коллагеном.
Несмотря на пользу коллагена, холодец содержит пуриновые основания, которые могут быть вредны для людей с повышенным уровнем мочевой кислоты. Это особенно актуально для мужчин старше 35 лет и женщин в период климакса. Кроме того, холодец содержит холестерин, что может быть противопоказано людям с проблемами суставов.
Для детей холодец также может быть полезен, но только при отсутствии проблем со здоровьем. Однако важно помнить, что детям холодец следует давать без острых приправ.
По словам шеф-повара Романа Трусова, для приготовления вкусного холодца важно правильно подобрать ингредиенты и соблюдать технологию. Для бульона можно использовать уши, копыта, свинину, говядину или птицу. Овощи, такие как морковь и лук, добавляют по желанию.
Важно не давать бульону долго кипеть, чтобы сохранить его прозрачность и вкус. Холодец варят 4-5 часов, а специи добавляют за 15-30 минут до окончания варки. Пропорции ингредиентов должны быть следующими: на килограмм мяса — два литра воды. Если используются овощи, их вес учитывается в общем количестве массы.
Если вы хотите приготовить холодец быстрее или используете продукты с низким содержанием коллагена, можно добавить желатин. Однако для достижения наилучшего результата лучше всего использовать натуральные ингредиенты и соблюдать технологию приготовления.
