Холодец: от новогоднего застолья до американского гастрономического тренда Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Холодец, неотъемлемый атрибут новогодних праздников в России, неожиданно завоевал популярность в США. Американские приверженцы здорового образа жизни открыли для себя это блюдо благодаря высокому содержанию коллагена. Однако врачи предупреждают, что чрезмерное употребление холодца может привести к проблемам со здоровьем.

Популярность холодца в США

О новом тренде в американской кулинарии написала газета The New York Times. По мнению авторов, интерес к холодцу связан с растущим стремлением американцев к здоровому образу жизни. В США стали открываться рестораны, предлагающие необычные интерпретации этого блюда. Например, повара рисуют на поверхности холодца узоры или добавляют ингредиенты для изменения его цвета.

Коллаген в холодце

Холодец содержит большое количество коллагена, который является важным строительным материалом для организма. Этот белок полезен для кожи, суставов и волос. Однако врач-диетолог Анна Белоусова в разговоре с 360.ru предупредила, что употребление холодца не должно становиться заменой специализированным добавкам с коллагеном.

Противопоказания к употреблению холодца

Несмотря на пользу коллагена, холодец содержит пуриновые основания, которые могут быть вредны для людей с повышенным уровнем мочевой кислоты. Это особенно актуально для мужчин старше 35 лет и женщин в период климакса. Кроме того, холодец содержит холестерин, что может быть противопоказано людям с проблемами суставов.

Для детей холодец также может быть полезен, но только при отсутствии проблем со здоровьем. Однако важно помнить, что детям холодец следует давать без острых приправ.

Как приготовить холодец: советы шеф-повара

По словам шеф-повара Романа Трусова, для приготовления вкусного холодца важно правильно подобрать ингредиенты и соблюдать технологию. Для бульона можно использовать уши, копыта, свинину, говядину или птицу. Овощи, такие как морковь и лук, добавляют по желанию.

Важно не давать бульону долго кипеть, чтобы сохранить его прозрачность и вкус. Холодец варят 4-5 часов, а специи добавляют за 15-30 минут до окончания варки. Пропорции ингредиентов должны быть следующими: на килограмм мяса — два литра воды. Если используются овощи, их вес учитывается в общем количестве массы.

Если вы хотите приготовить холодец быстрее или используете продукты с низким содержанием коллагена, можно добавить желатин. Однако для достижения наилучшего результата лучше всего использовать натуральные ингредиенты и соблюдать технологию приготовления.