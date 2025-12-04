Нижегородский минобр разъяснил использование онлайн-дневников Общество

Фото: Максим Герасимов

Министерство образования Нижегородской области прокомментировало обращения жителей региона, обеспокоенных необходимостью оплаты за использование электронных дневников. Официальное разъяснение для педагогов, родителей и учащихся было опубликовано на страницах ведомства в социальных сетях.

В министерстве уточнили, что электронные дневники функционируют на базе Нижегородской образовательной платформы и являются бесплатными. При этом школы обязаны размещать на своих официальных сайтах в открытом доступе как правила пользования этой системой, так и типовое положение о ее работе.

Также в сообщении ведомства отмечается, что в ряде регионов России для отображения оценок и домашних заданий по-прежнему применяется система "Дневник.ру".

Ранее сообщалось, что минобр Нижегородской области дал разъяснения о переходе школ на мессенджер MAX.

В июле 2025 года стало известно о переводе всех нижегородских школ в MAX.