Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 19:00Нижегородский ЦУР решил более 1,3 млн вопросов граждан за пять лет
04 декабря 2025 18:30Орден Мужества передали семьям участников СВО в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 18:15Нижегородский минобр разъяснил использование онлайн-дневников
04 декабря 2025 17:45"Индекс Оливье" в России вырос за год всего на 2,1%
04 декабря 2025 17:2930 педагогов трудоустроены в новом филиале нижегородского ДДТ имени Чкалова
04 декабря 2025 16:50Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты
04 декабря 2025 16:12Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
04 декабря 2025 15:36Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрутов №31 и Э-31
04 декабря 2025 15:27Стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"
Общество

Нижегородский минобр разъяснил использование онлайн-дневников

04 декабря 2025 18:15 Общество
Нижегородский минобр разъяснил использование онлайн-дневников

Фото: Максим Герасимов

Министерство образования Нижегородской области прокомментировало обращения жителей региона, обеспокоенных необходимостью оплаты за использование электронных дневников. Официальное разъяснение для педагогов, родителей и учащихся было опубликовано на страницах ведомства в социальных сетях.

В министерстве уточнили, что электронные дневники функционируют на базе Нижегородской образовательной платформы и являются бесплатными. При этом школы обязаны размещать на своих официальных сайтах в открытом доступе как правила пользования этой системой, так и типовое положение о ее работе.

Также в сообщении ведомства отмечается, что в ряде регионов России для отображения оценок и домашних заданий по-прежнему применяется система "Дневник.ру".

Ранее сообщалось, что минобр Нижегородской области дал разъяснения о переходе школ на мессенджер MAX.

В июле 2025 года стало известно о переводе всех нижегородских школ в MAX.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 12:30Доступ к школьным стадионам откроют для всех нижегородцев
25 ноября 2025 15:22Новую школу в Лыскове начнут строить в 2026 году
21 ноября 2025 15:39Четыре нижегородские школы капитально отремонтируют за 2 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных