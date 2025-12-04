Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 20:004,6 млрд рублей направят на охрану окрущающей среды в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 19:30Нижегородцы смогут увидеть первый за 6 лет солнечный парад планет
04 декабря 2025 19:00Нижегородский ЦУР решил более 1,3 млн вопросов граждан за пять лет
04 декабря 2025 18:30Орден Мужества передали семьям участников СВО в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 18:15Нижегородский минобр разъяснил использование онлайн-дневников
04 декабря 2025 17:45"Индекс Оливье" в России вырос за год всего на 2,1%
04 декабря 2025 17:2930 педагогов трудоустроены в новом филиале нижегородского ДДТ имени Чкалова
04 декабря 2025 16:50Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты
04 декабря 2025 16:12Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
Общество

4,6 млрд рублей направят на охрану окрущающей среды в Нижнем Новгороде

04 декабря 2025 20:00 Общество
4,6 млрд рублей направят на охрану окрущающей среды в Нижнем Новгороде

На заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии, прошедшем в формате видеоконференции, депутаты обсудили проект бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Совещание прошло под председательством Ирины Мольковой, участие также принял спикер Гордумы Евгений Чинцов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в следующем году на охрану окружающей среды планируется направить 4,6 млрд рублей.

На благоустройство города в бюджете заложено 3,7 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей планируется направить на развитие системы уличного освещения, а 1,3 млрд рублей — на озеленение городских территорий.

Кроме того, 411,2 млн рублей предусмотрено на проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в районах Ольгино и Новинки, где ведется жилищное строительство.

Дополнительные статьи "экологических" расходов включают обустройство и ремонт контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, а также мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Во время обсуждения депутат Марк Фельдман поднял вопрос о включении присоединенного Кстовского района в городские экологические и благоустроительные программы. Директор департамента благоустройства Елена Пегова заверила, что потребности новой территории учтены в проекте бюджета на 2026 год, что позволит постепенно включать объекты района в общегородские инициативы.

Ранее сообщалось, что в бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год заложили 1,1 млрд рублей для реконструкции улицы Ильинской и Плотничного переулка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Финансы Экология
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 09:41Туристический налог введут в Нижнем Новгороде в 2026 году
24 ноября 2025 15:00Бюджет Нижегородской области на 2025 год пересчитали
31 октября 2025 13:11Экопункты продолжат работать в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных