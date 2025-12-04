4,6 млрд рублей направят на охрану окрущающей среды в Нижнем Новгороде Общество

На заседании постоянной комиссии городской Думы по экологии, прошедшем в формате видеоконференции, депутаты обсудили проект бюджета Нижнего Новгорода на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Совещание прошло под председательством Ирины Мольковой, участие также принял спикер Гордумы Евгений Чинцов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в следующем году на охрану окружающей среды планируется направить 4,6 млрд рублей.

На благоустройство города в бюджете заложено 3,7 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей планируется направить на развитие системы уличного освещения, а 1,3 млрд рублей — на озеленение городских территорий.

Кроме того, 411,2 млн рублей предусмотрено на проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в районах Ольгино и Новинки, где ведется жилищное строительство.

Дополнительные статьи "экологических" расходов включают обустройство и ремонт контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, а также мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Во время обсуждения депутат Марк Фельдман поднял вопрос о включении присоединенного Кстовского района в городские экологические и благоустроительные программы. Директор департамента благоустройства Елена Пегова заверила, что потребности новой территории учтены в проекте бюджета на 2026 год, что позволит постепенно включать объекты района в общегородские инициативы.

