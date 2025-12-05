Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
77-летняя стримерша из Нижнего Новгорода взяла номинацию премии SLAY 2025

77-летняя стримерша из Нижнего Новгорода взяла номинацию премии SLAY 2025

77-летняя стримерша из Нижнего Новгорода Ольга Ивановна (в интернете известна под ником i_olga) стала победителем премии Stream Legends Awards of the Year (SLAY 2025) в номинации "Легенда Twitch".

Церемония прошла 3 декабря. Ее вели блогер Илья Шабельников и стример Вячеслав Леонтьев. Бабушка Ольга присоединилась к трансляции по видеосвязи, поблагодарив зрителей и жюри за оказанную честь: "Доброго всем праздничного вечера. Благодарю вас и огромное вам спасибо", — сказала нижегородка.

Ольга Ивановна стала известна благодаря видео из Counter-Strike 2, где она с винтовкой M4A1-S на карте Dust 2 за один раунд устранила пятерых соперников. Клип с этим моментом занял четвертое место в рейтинге сабреддита CS на Reddit и быстро стал вирусным в соцсетях. За этот эпизод стримерша также получила номинацию на международную премию NNYS в категории "Лучший игровой момент".

На платформе Twitch за стримами Ольги следят почти 247 тысяч человек. В описании своего канала она пишет: "Меня зовут Ольга, мне 77 лет, и я пенсионер, решила стать стримером. И уже здесь я не новичок. Когда я играю, то про всё забываю, можно сказать отрываюсь от забот, учусь управлению и познаю мир компьютерных игр, ведь в моем поколении такого не было".

До выхода на пенсию Ольга Ивановна работала инженером-технологом в сфере общественного питания. К стримингу она пришла в 2021 году, когда внук подарил ей сенсорный телефон. После знакомства с YouTube и роликами других стримеров она решила попробовать себя в прямых эфирах: "На пенсии очень скучно", — делилась она в интервью. Сегодня ее YouTube-канал насчитывает 41,6 тысячи подписчиков.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных