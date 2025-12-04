"Индекс Оливье" в России вырос за год всего на 2,1% Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

За последний год минимальная стоимость ингредиентов для приготовления классического новогоднего салата "Оливье" на четверых человек в крупных торговых сетях увеличилась на 2,1%, достигнув 363 рублей. Такой вывод сделали аналитики аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщает 360.ru.

В основу расчетов легли цены на самые доступные продукты. Специалисты отметили, что снижение стоимости сезонных овощей, яиц и майонеза способствовало такому результату.

Согласно данным аналитиков, цены на картофель снизились на 31%, на лук — на 22%, на морковь — на 19%, на куриные яйца — на 14%, а на майонез — на 13%. В то же время консервированный горошек подорожал на 22%, маринованные огурцы — на 14%, а варёная колбаса — всего на 2%.

По информации Росстата, с декабря прошлого года цены на картофель выросли с 76,99 до 100,23 рубля, что составляет 1,6% за последнюю неделю. Лук подорожал с 81,04 до 100,13 рубля, морковь — с 91,02 до 100,7 рубля, а яйца — с 79,33 до 100,01 рубля. В то же время вареная колбаса подешевела с 103,39 до 100,01 рубля.

Также в ведомстве сообщили, что средняя стоимость набора продуктов для приготовления "Оливье" по всей стране составляет 618 рублей. Это на 41% превышает цену, установленную в сетевых магазинах. в АКОРТ связывают такие различия в ценах на продукты с форматами торговли. В сетевых магазинах цены остаются ниже благодаря согласованию поставок и взаимодействию с производителями.